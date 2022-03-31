【抵港防疫措施】4月1日起港府更新入境隔離限制　一文看清返港檢疫要求

▲ 明凌晨起港府更新入境隔離限制，一文看清港人返港最新要求。

明日（4月1日）凌晨零時起，本港取消9個國家的禁飛令，外地港人回港後的檢疫期減至最少7日。在過去14天曾逗留任何海外地區的香港居民必須符合以下條件，方可登機來港：

已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄

持預定起飛時間前48小時內採樣進行的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性結果證明

持指定檢疫酒店預訂抵港後7或14晚房間的確認書（視乎他們是否符合相關條件，並選擇提早完成強制檢疫）

相關人士抵港後須在香港國際機場接受「檢測待行」安排。確認PCR核酸檢測陰性結果後，他們會由指定車輛轉送往指定檢疫酒店，接受強制檢疫。

基本檢疫要求為於指定檢疫酒店強制檢疫14天，並會獲發14天的檢疫令。他們在檢疫期間須每天接受快速抗原測試，並於抵港第五天及第12天接受PCR核酸檢測。

第五至七天檢測呈陰性可提早結束檢疫

如果抵港第五天的PCR核酸檢測和第六天及第七天的快速抗原測試結果均為陰性，他們可提早完成強制檢疫，但其後須自行監察七天，並須在抵港第12天到社區檢測中心、流動採樣站或自費到獲政府認可的本地醫療檢測機構以專業拭子採樣進行強制PCR核酸檢測。

尚未接種疫苗的12歲以下香港居民或香港居民的子女，可與符合上述登機條件的陪同人士一同登機來港，但該小童仍須持上述的48小時內採樣進行的PCR核酸檢測陰性結果證明，以及指定檢疫酒店的預訂房間確認書。該小童與陪同人士抵港後須一同進行強制檢疫，檢疫期、提早完成強制檢疫要求及後續安排與成人一致。

自行決定是否提早完成檢疫 預訂相應日數酒店房間

為善用有限的指定檢疫酒店房間，抵港人士應在預訂指定檢疫酒店時決定會否按上述安排，在符合相關條件後選擇提早完成強制檢疫，並相應地預訂七晚或14晚的指定檢疫酒店房間。

抵港人士如打算在符合相關條件後提早完成強制檢疫，在登機來港時須持預訂七晚指定檢疫酒店房間的確認書。持預訂七晚指定檢疫酒店房間確認書的抵港人士，所獲發的檢疫令將註明他們在符合上述提早完成強制檢疫條件後，會獲視作已完成強制檢疫，必須離開指定檢疫酒店。

抵港人士如選擇在指定檢疫酒店完成整段14天強制檢疫期，在登機時須持預訂14晚指定檢疫酒店房間確認書。持預訂14晚指定檢疫酒店房間確認書的抵港人士，將不會獲安排提早完成強制檢疫。他們須留在指定檢疫酒店房間內完成14天強制檢疫，並在確認第12天的PCR核酸檢測及第14天的快速抗原測試陰性結果後方可離開指定檢疫酒店。

檢測陽性須按病情分流治療

如抵港人士在「檢測待行」PCR核酸檢測、抵港第五天或第12天的PCR核酸檢測，或每天的快速抗原測試任何一項檢測中呈陽性結果，有關人士將和本地確診人士一樣，按分層分流的治療及隔離策略，接受適切的隔離及治療。在抵港後確診但沒有明顯病徵而無需要醫學支援的人士，會被送往社區隔離設施酒店並獲發隔離令。

他們其後須進行和完成隔離的安排，會與本地確診人士的隔離安排相同，即已完成疫苗接種的人士，如檢測陽性後第六天及第七天的快速抗原測試結果均為陰性，可獲視為完成隔離。

3月19日或以後返港者同樣適用

較早前抵港而4月1日或之後仍須按原有檢疫令在指定檢疫酒店接受第八天至第14天檢疫並已完成疫苗接種的人士（即在三月十九日至三月三十一日期間從海外抵港的人士），衞生署會安排他們在檢疫期完成前，分批有序地進行所需的核酸檢測和快速抗原測試。

若他們在相關的檢測中獲得陰性結果，並已完成最少七天的檢疫，便可陸續獲安排離開指定檢疫酒店。有關人士離開指定檢疫酒店後須自行監察直至抵港第14天，並須在抵港第12天到社區檢測中心或流動採樣站接受免費的專業拭子採樣強制PCR核酸檢測。有關人士亦可自費到獲政府認可的本地醫療檢測機構進行強制PCR核酸檢測。

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責任編輯：陳麗娜