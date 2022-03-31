【校長專欄】文憑試考生徬徨未知何時開考 匯基校長：謙卑態度接受不能改變的事實

▲ 鄭建德校長分享疫下的生活態度。

在基督教圈子流傳一篇禱文，稱為寧靜的禱告，大意是：求上帝賜我平靜的心，去接納一些不能改變的事情；賜我勇氣去改變那些可以改變的；並賜我智慧去分辨兩者。這篇禱文可能給人一種很「玄」的感覺，卻展現了在疫情下的一種生活態度。

不是嗎？新冠病毒肆虐全球已經超過兩年，在疫症的威脅下，我們十分無助，甚至無奈，我們猛然發現人類在自然界當中十分渺小——我們無力制止病毒蔓延，無論如何小心，也無法避免不受感染，也不忍看見身邊家人好友，飽受病毒煎熬；學生們面對突如其來的特別假期，常常問為甚麼？中六文憑試考生至今仍未確定考期，心中忐忑，這些都非我們所能左右的事情。但願我們以謙卑的態度、平靜的心境、穩定的情緒，去接受這些我們不能改變的事情，去支持染疫的親友、去享受這特別的假期、去努力備戰文憑試。

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生活總得繼續下去，只看眼前不能改變的事情會徒添無奈。所以求上主賜我們勇氣去改變那些可以改變的，並且由自己的心態開始。我們可以積極努力裝備自己，為疫後社會重建做好準備，畢竟機會是留給有準備的人；在病毒無處不在的同時，我們也可以讓愛心無處不在，我們雖然無法阻止病毒蔓延，但可以讓愛心服侍也「蔓延」開去，讓身邊的人感到溫暖；學生可以利用特別假期，發掘自己的興趣潛能；文憑試考生當知道，無論文憑試何時開考，自己的努力總不會白費。

有時，我們會掙扎於能變和不能變之間，但只要我們心存謙卑，積極向上，求上主賜我們智慧去分辨哪些能變，哪些不能變，這就是我們疫情下的生活態度了。

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