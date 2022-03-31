【星二代】柏安妮17歲囡囡首演廣告　許恩怡盡得靚媽真傳演戲細胞爆棚

▲ 柏安妮女兒許恩怡參與廣告拍攝。

80年代女神柏安妮的17歲女兒許恩怡（Natalie），近年繼承母業加入娛樂圈。許恩怡盡得靚媽柏安妮的優良基因，高顏值之餘，更富有演戲細胞，在去年首次踏足大銀幕，而且更憑電影《燃野少年的天空》勇奪「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎頒獎典禮「最佳新人獎」！

近日Natalie更首度參與廣告拍攝，除大展舞技外，更懂得拿掐表情，可見盡得媽咪的演戲細胞。

【仙氣星二代】柏安妮女兒入行即奪新人獎 17歲許恩怡遺傳天份品學兼優【多圖】

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廣告界新寵兒

Natalie甫出道即深得品牌歡迎，從其IG所見，不時為Dior、Miu Miu、Louis Vuitton和Prada合作，拍攝宣傳照。

近日她獲衛生巾品牌Laurier青睞，拍攝全新產品電視廣告，Laurier以往愛起用巨星級合藝人，包括楊丞琳、蔡卓妍、任家萱與宋祖兒等，對於被選中拍攝廣告，Natalie大感榮幸。

Natalie未有因為拍攝衛生巾廣告而感到半點尷尬，反之相當興奮，她說：「一開始經理人Kim問我願不願意接這份工作，我沒有猶豫，這個產品是每個女孩都需要用的，我覺得我們不應該害羞，不應該避免這個題材。拍攝後，我好開心，好滿意。」

廣告拍攝分兩天進行，其中一天在戶外的地方取景，不過要趕及在太陽落山前完成三個場景拍攝，差點被戶外的大風打亂進度，Natalie說：「拍攝那一天有一點趕，因為太陽落山之前我們一定要把三個場景都拍完。而且最後的場景特別冷，風好大，每次開機時我的頭髮都會被吹亂！」

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大騷舞技

在廣告中，Natalie要擺出優美的跳舞姿勢，對於從小已學習舞蹈，甚有根底的她來說，可謂駕輕就熟，就連客戶與攝影團隊也大讚Natalie專業，出來效果非常好！

Natalie也感滿意：「雖然我比較習慣拍跳舞，但要配合這次的音樂確實有點難。而且，要在所有不同的場景跳也是個挑戰，有些地方比較窄，有些是斜坡等等，我同時要注意表情，留意機位。在mon上看回放時，覺得拍攝的角度和光線好美，好喜歡。」

▲ 去年拍攝電影《燃野少年的天空》。

品學兼優

目前Natalie學業與演藝事業同步發展，她希望疫情快點過去，能夠繼續拍戲追夢，她說：「這下半年我準備在內地和香港拍電影，還有，要繼續學習，打算今年內中學畢業！」

Natalie品學兼優，3歲開始學習跳舞，自小開始已接受過古典舞、芭蕾舞與現代舞等舞蹈訓練，並完成了所有皇家舞蹈學院嘅分級同職業考試。

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從小接受武術訓練

除舞蹈外，Natalie從小接受武術訓練，擅長劍術、長拳、太極等， 2019年參加了香港演藝學院年度傑出青年舞蹈家計劃，無論武術、舞蹈上的表演在多個公開比賽中皆獲得不少獎項，成績優異。

學術方面，Natalie在學校接受雙語（英/漢）教育，近兩年獲得不少學校學術獎項。

至於其母親柏安妮，為英國、中國與馬來西亞混血兒，這位80年代女神曾與周星馳、梁朝偉、張國榮、周潤發等巨星合作。

▲ 母親柏安妮為八十年代女神。

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及至1993年選擇息影投身商界，曾加無印良品任香港區品牌經理，之後回歸校園進修，回歸校園，並先後取得香港大學生物系、香港理工大學職業治療學系學位，堪稱學霸。

據說她跟一位在香港大學認識的男同學結婚，婚後誕下兩女，近年柏安妮更成為臨床心理學家。