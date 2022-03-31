【MM730】ViuTV晚上7時半綜藝節目新排陣　每晚不同主題搶老中青市場

▲ ViuTV晚上730時段播全新節目《MM730》，每晚不同主題橫跨老中青年齡層。

ViuTV全新節目《MM730》系列將於下周一晚（4月4日）起，逢星期一至五晚上7時30分播放，《MM730》系列將會取代《囝囝女女730》，為觀眾帶來星期一至五每晚全新不同類型的節目。

下周一晚將會有《MM730-困獸鬥》，由洪嘉豪、陳海寧（Isabella）、程人富、米露迪（Melody）和楊安妮（Win Win）擔任節目主持。

▲ 左起：洪嘉豪、陳海寧（Isabella）、米露迪（Melody）、楊安妮（Win Win）、程人富。

《MM730-困獸鬥》

節目主持每集都會被困於一個神秘室內空間，並需透過簡單小遊戲分出勝負。只有勝者可以收工離開或獲得獎賞，落敗者則要接受懲罰。

節目中的小遊戲均是利用簡單道具或資源，方便觀眾一家大細在家眾樂樂。

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《MM730-粉絲福利署》

星期二（4月５日）晚上將會有《MM730-粉絲福利署》，由黃正宜（阿正）、旨呈（鄺旨呈）及蔡寶欣（Pony）擔任節目主持。

隨著近年香港樂壇復興，香港歌手再次成為市民熱捧焦點，更出現組團追星現像。

▲ 左起：蔡寶欣（Pony）、旨呈（鄺旨呈）及黃正宜（阿正）。

因此節目每集邀請不同歌手與其忠實粉絲一齊玩遊戲，除可近距離接觸偶像外，更有機會接受各種福利，從中讓偶像和粉絲關係繼續升溫，而觀眾亦能透過節目感受到愛與溫情。

《MM730–Auntie妳好》

星期三（6日）晚上將會有《MM730–Auntie妳好》，由ERROR成員保錡、鍾慧冰（冰姐）及媚姨擔任節目主持。

每集邀請不同的年輕藝人和KOL作嘉賓，和姨姨們聊天和玩遊戲，讓年輕一輩進一步了解姨姨們的世界。

▲ 左起：保錡@ERROR、媚姨及鍾慧冰（冰姐）。

《MM730-娛論潮》

星期四（7日）晚上將會有《MM730-娛論潮》，由馬騮搣（Gladys）和黃奕晨（Dixon）擔任節目主持。

近年，不論中港台、日本、韓國都努力建構發展屬於本土特色的娛樂事業，令娛樂潮流文化進入一個新世代。

香港的演藝界面臨著世界各地的娛樂事業挑戰，生態環境也在急促轉變。節目每集都會帶出不同的娛樂、潮流和文化話題，並邀請不同藝人嘉賓探討娛樂及潮流文化的發展趨勢。

▲ 馬騮搣（Gladys）與黃奕晨（Dixon）。

《MM730-男女自然觀察學會》

星期五（8日）晚上將會有《MM730-男女自然觀察學會》，由岑珈其、P1X3L成員歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）、許寶恆（Alice）、楊安妮（Win Win）及何洛瑤（Sica）擔任節目主持。

▲ 新組合「Winlaca」。

「女人心海底針」、「點解男友放假寧願約班朋友」等等男女大不同的既定思想常成為社會熱話。

節目將會在生活層面上探討男女在不同情景下的選擇與取向，帶大家看透火星男與金星女價值觀上的大不同。

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