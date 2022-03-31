  • 29°C
香港時間 : 2022331日 (週四) 14:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職工盟】前職工盟高層被國安處帶走助查　警搜3個前會址

社會 13:09 2022/03/31

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

有21年歷史的職工盟，已去年10月宣布解散。（經濟日報資料圖片）

警方於今年2月要求已在去年10月解散的職工盟，提交組織運作、過往活動、收入來源及開支等資料。警方國安處人員今日（31日）早上，將多名職工盟成員帶往警署協助調查。

警方國安處今早將數名職工盟高層帶往警署，包括職工盟前主席黃迺元、副主席鄧建華及司庫鍾松輝，據悉前秘書長正在囚李卓人稍後亦將接受調查。

警方今早10時持法庭手令搜查3個職工盟會址，包括旺角永旺行、佐敦四海大廈及葵涌華福工業大廈。大批探員攜帶大型膠箱到會址搜集證物，期間軍裝警員駐守大廈各出入口。

警方今早10時持法庭手令搜查3個職工盟會址。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【爆竊案】大角咀中學疑遭賊人潛入爆竊　損失待點算
今日 12:44
【爆竊案】大角咀中學疑遭賊人潛入爆竊　損失待點算
【疫下交通】天星小輪逐步恢復　一文看清最新服務時間
今日 12:05
【疫下交通】天星小輪逐步恢復　一文看清最新服務時間
【抵港防疫措施】4月1日起港府更新入境隔離限制　一文看清返港檢疫要求
今日 12:43
【抵港防疫措施】4月1日起港府更新入境隔離限制　一文看清返港檢疫要求

你可能感興趣

【爆竊案】大角咀中學疑遭賊人潛入爆竊　損失待點算
今日 12:44
【爆竊案】大角咀中學疑遭賊人潛入爆竊　損失待點算
【疫下交通】天星小輪逐步恢復　一文看清最新服務時間
今日 12:05
【疫下交通】天星小輪逐步恢復　一文看清最新服務時間
【抵港防疫措施】4月1日起港府更新入境隔離限制　一文看清返港檢疫要求
今日 12:43
【抵港防疫措施】4月1日起港府更新入境隔離限制　一文看清返港檢疫要求
政治 國家安全處 李卓人

最高瀏覽

【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
11:39 2022/03/30
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
【人夫放假約出去滾】洪永城談舊愛唐詩詠　阿Bob追問曾否對黃翠如心動
13:29 2022/03/30
【人夫放假約出去滾】洪永城談舊愛唐詩詠　阿Bob追問曾否對黃翠如心動
【逐流時代】麥明詩水著+低胸裙連環色誘麥子樂　十優港姐獲讚靚過選美時代：內外兼備
12:39 2022/03/30
【逐流時代】麥明詩水著+低胸裙連環色誘麥子樂　十優港姐獲讚靚過選美時代：內外兼備