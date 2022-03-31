【職工盟】前職工盟高層被國安處帶走助查 警搜3個前會址
社會 13:09 2022/03/31
警方於今年2月要求已在去年10月解散的職工盟，提交組織運作、過往活動、收入來源及開支等資料。警方國安處人員今日（31日）早上，將多名職工盟成員帶往警署協助調查。
警方國安處今早將數名職工盟高層帶往警署，包括職工盟前主席黃迺元、副主席鄧建華及司庫鍾松輝，據悉前秘書長正在囚李卓人稍後亦將接受調查。
警方今早10時持法庭手令搜查3個職工盟會址，包括旺角永旺行、佐敦四海大廈及葵涌華福工業大廈。大批探員攜帶大型膠箱到會址搜集證物，期間軍裝警員駐守大廈各出入口。
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記者：黃傑偉