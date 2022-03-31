【非禮還押】涉跟蹤女子及非禮　技術員被控遊蕩非禮續還押

▲ 技術員涉跟蹤女子及非禮，今於九龍城裁判法院再提堂，被告續還押候訊。資料圖片

42歲電腦技術員早前涉連續兩天跟蹤1名女子回家，並涉雙手捏事主胸部，被控遊蕩及非禮罪，今（31日）於九龍城裁判法院作保釋覆核被拒。裁判官將案件押後至4月14日再訊，其間替被告索取2份精神科報告，被告還押侯訊。

被告余鎮鴻（42歲），報稱電腦技術員，被控1項遊蕩罪及1項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於2022年3月6日，在油麻地碧街一大廈的共用部分遊蕩，導致女子X合理地擔心本身的安全或利益；他另被控於同年3月7日，在同一大廈樓梯間，猥褻侵犯女子X。

代表律師今於庭上替被告申請保釋，控方反對申請。裁判官應控方申請將案件押後至4月14日再訊，其間替被告索取2份精神科報告。裁判官拒絕被告保釋申請，被告還押侯訊。

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記者：梁錦麟