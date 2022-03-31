【沉降超標】啟德醫院工程復工　將嚴格遵循優化施工工序地基工程

▲ （資料圖片）

醫管局今日（31日）表示，啟德發展區新急症醫院工程項目的地基工程已獲准恢復進行，復工將嚴格遵循優化的施工工序進行地基工程，以及加強地盤監督及工程安全等。早前工地出現凹陷的地面和該處的監測點經已復修，其預設停工的沉降指標將維持不變。

局方指，由於工地範圍內的四個地面監測點於去年10月8日錄得沉降記錄超逾25毫米的預設停工指標，相關地基工程於當日暫停，並即時視察和確認工地範圍及附近的公共道路和香港兒童醫院等構築物及公共設施的結構和運作安全。

而承建商事後加裝臨時結構構件及進行灌漿工程加固地質，增加監測點和監測頻率，以減低工程對工地範圍、附近的構築物及公共道路和周邊設施的影響。局方已就建議的緩解措施和工地範圍內有關位置的修復工作，徵詢相關政府部門包括建築署及土木工程拓展署轄下土力工程處等的意見。承建商已完成有關緩解措施和修復工作，並提出恢復有關地基工程的要求。有關復工的要求亦已獲得獨立檢測顧問同意。



局方指，聯同工程項目團隊和獨立檢測顧問已再次視察和確認現時工地、附近的構築物及公共道路和周邊設施的結構和運作安全。在考慮了相關部門及持份者的意見後，聯同工程項目團隊確認復工安排不會影響公眾安全，並確保承建商有嚴謹的監測措施繼續確保復工後工地、附近構築物及公共道路和周邊設施的結構和運作安全，相關地基工程亦於今日復工。醫管局亦已就有關措施徵詢相關政府部門及獨立檢測顧問的意見。

局方重申，工程項目的安全和質量一直是醫管局的首要原則。在任何情況下，醫管局必定以保障公眾、工地工人、附近構築物及公共道路和周邊設施的安全為首要任務。醫管局聯同工程項目團隊會密切監察工地範圍、附近的構築物及公共道路和周邊設施的狀況，繼續確保工程在安全的情況下進行。醫管局聯同工程項目團隊亦會繼續密切監察工程進度，確保新急症醫院能如期完成以提供服務。

【TOPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力 專家教4招提升兒童溝通技巧

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐