  • 29°C
香港時間 : 2022331日 (週四) 14:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【正式封盤】陳喬恩與大馬富二代結婚　姊弟戀修成正果

娛樂 13:59 2022/03/31

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

陳喬恩與艾倫結婚了！

曾封為「台灣黃金四大剩女」之一的陳喬恩正式榮升人妻，42歲的陳喬恩與比她年輕9歲、來自馬來西亞的畫家曾偉昌（艾倫），今天（3月31日）低調到大安區戶政事務所登記結婚。

二人在節目中擦出火花。

陳喬恩與艾倫拉埋天窗

據知，當時陳喬恩與艾倫周遭還圍着數名親友，並在友人的見證下登記結婚，陳喬恩還高興得直呼：「我結婚囉」，現場氣氛相當溫馨甜蜜。

陳喬恩台灣經理人楊淑娟證實二人結婚消息：「是的他們今天早上登記結婚了，2人感情穩定，大家都很祝福。」至於被問到陳喬恩是否因懷孕，故二人突然結婚，經理人表示「沒有」。

【脫單陳喬恩】富二代男友疑出軌戀上人妻　喬恩貼放閃照力證伴侶忠誠

最新影片推介：吳海昕專訪

因節目擦出愛火 男方用誠意打動

陳喬恩與艾倫於2019年參加內地真人騷《女兒們的戀愛》第二季而擦出愛火，雖然二人當時不被看好，就連陳爸爸同樣對男方有所質疑，不過在近4個月的拍攝，見到艾倫對女兒的無微不至與愛護，也慢慢接受男方。

陳喬恩亦在最後一集中，被艾倫打動。艾倫手執花束現身約會場地向陳喬恩告白：「我們在一起吧！」女方點頭答應，事後接受訪問時，她和陳爸爸都感動得淚流滿臉，陳喬恩感觸地謂：「愛情沒有放棄我。」

    點擊圖片放大
    +9
    +8

一早視對方為人生伴侶

其實二人拍拖2年多以來愛得甜蜜，不時在社交平台大方放閃，陳喬恩更早稱男友為「老公」，對男友所辦的畫展亦會現身支持。

至於艾倫對陳喬恩同樣愛得情深，據知陳喬恩在去年12月入院，艾倫不但為女方準備美麗花束，還陪伴她在醫院好幾天、待在身旁無微不至照顧，故如今二人結婚修成正果，不少網民均送上祝福。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【友誼萬歲】好友離世3年從未忘懷　陳喬恩代亡友照顧雙親延續友誼
16:49 2019/09/20
【友誼萬歲】好友離世3年從未忘懷　陳喬恩代亡友照顧雙親延續友誼
【成功脫單】陳喬恩拍真人騷與大馬富二代結緣　盛傳男友擁三座莊園
17:01 2019/11/28
【成功脫單】陳喬恩拍真人騷與大馬富二代結緣　盛傳男友擁三座莊園
【脫單陳喬恩】富二代男友疑出軌戀上人妻　喬恩貼放閃照力證伴侶忠誠
17:31 2019/12/03
【脫單陳喬恩】富二代男友疑出軌戀上人妻　喬恩貼放閃照力證伴侶忠誠

你可能感興趣

【友誼萬歲】好友離世3年從未忘懷　陳喬恩代亡友照顧雙親延續友誼
16:49 2019/09/20
【友誼萬歲】好友離世3年從未忘懷　陳喬恩代亡友照顧雙親延續友誼
【成功脫單】陳喬恩拍真人騷與大馬富二代結緣　盛傳男友擁三座莊園
17:01 2019/11/28
【成功脫單】陳喬恩拍真人騷與大馬富二代結緣　盛傳男友擁三座莊園
【脫單陳喬恩】富二代男友疑出軌戀上人妻　喬恩貼放閃照力證伴侶忠誠
17:31 2019/12/03
【脫單陳喬恩】富二代男友疑出軌戀上人妻　喬恩貼放閃照力證伴侶忠誠
陳喬恩 夫妻之道 綜藝節目 結婚 演員 台灣

最高瀏覽

【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
11:39 2022/03/30
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
【人夫放假約出去滾】洪永城談舊愛唐詩詠　阿Bob追問曾否對黃翠如心動
13:29 2022/03/30
【人夫放假約出去滾】洪永城談舊愛唐詩詠　阿Bob追問曾否對黃翠如心動
【逐流時代】麥明詩水著+低胸裙連環色誘麥子樂　十優港姐獲讚靚過選美時代：內外兼備
12:39 2022/03/30
【逐流時代】麥明詩水著+低胸裙連環色誘麥子樂　十優港姐獲讚靚過選美時代：內外兼備