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【黃Viu劇集】花美男始祖新作《Again My Life》　39歲李準基地獄式減肥保最佳體態

娛樂 14:05 2022/03/31

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Viu Original將播放由韓國演員李準基主演的《Again My Life》。（大會提供）

電訊盈科旗下泛區域OTT串流視像平台Viu（黃Viu）近年致力打造自家品牌Viu Original，繼去年推出《紅天機》和《現正分手中》等韓劇後，今年黃Viu大幅增加原創內容，並由韓國演員李準基打頭陣、以巔峰之作《Again  My Life》揭開序幕。

原創韓劇《Again My Life》將於4月8日深夜在「黃Viu煲劇平台」上架，有興趣的觀眾可一併重溫由李準基主演的《月之戀人-步步驚心：麗》、《大話妹》等經典韓劇。

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該劇講述熱血檢察官金熙宇（李準基飾）調查腐敗政治人物時死於非命，後來獲得重生機會的他竟回到高中時期，從此踏上二次人生、並決心懲治絕對惡勢力的故事，劇集即將在4月8日開播並於黃Viu上架。

出道超過20年、現年39歲的李準基除了是實力派演員外，也被封為花美男始祖。

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（大會提供）

他的自我要求相當嚴格，除了長年戒絕碳水化合物維持體態，過去他還為了《月之戀人-步步驚心：麗》採取極端減肥，早餐只吃一個蘋果、中午以兩個蕃薯和香蕉果腹，晚餐則飲用蛋白質補充飲品，最終他在半年間減去33磅。

另外，他亦曾採用深受女星熱捧的「豆腐減肥法」快速消腫，據悉當時他每餐僅進食豆腐，最後在不足半個月內減下18磅，可見他為了呈現完美一面而下了不少苦功。

（大會提供）

除了嚴格控管飲食，李準基還會配合大量運動來強化體型。

從小學習跆拳道的他平日透過練拳訓練手臂、腿部和腹部肌肉，他近年也愛上巴西柔術，並可同時鍛練柔軟度和肌耐力。

有別於一般人以仰臥起坐塑造腰腹曲線，李準基還進行倒掛式仰臥起坐鍛練腹肌和人魚線，粒粒子彈腹肌真的得來不易。

（大會提供）

根據Media Partners Asia旗下AMPD Research於3月28日發表的2021年第四季季度報告，電訊盈科旗下泛區域OTT串流視像平台Viu（黃Viu）每月活躍用戶總數在2021年位列大東南亞市場榜首，力壓同區其他主要串流平台、穩守去年每個季度的冠軍寶座。

按照付費用戶及串流分鐘計算，黃Viu亦在去年第四季位列大東南亞主要平台第二名。

憑藉創新多元的題材，Viu Original作品在影視市場反應良好，去年10大原創作品的收看次數更按年急增超過94%；若按串流分鐘計算，增幅超越一倍，也帶動付費用戶人數由2020年的530萬名急升至去年840萬名，寫下自身紀錄。

撰文 : TOPick柴犬出動

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