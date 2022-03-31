【企圖搶劫】涉搶劫及企圖搶劫4宗罪再訊　無業男庭上否認有精神病

▲ 無業男被控搶劫等共4罪，案件今於九龍城裁判法院再提堂。資料圖片

早前網上流傳1段片段，顯示男子到麵店購買米線，待店員打開收銀機時亮出𠝹刀疑似打劫，反遭店員以菜刀驅逐。涉案35歲無業男其後被捕，早前被控企圖搶劫等共4罪，案件今（31日）於九龍城裁判法院再提堂。被告於庭上否認有精神病，代表律師指被告對精神報告有爭議。裁判官將案件押後至4月27日再訊，待控方索取法律意見，被告還押侯訊。

控方今申請將案件押後，以索取法律意見。代表律師表示被告已還押近1個月，冀縮短押後時間。被告則於庭上稱自己沒有精神病，未有在精神科報告內稱有外星人假扮他的家人，僅稱有人類造的星球。

裁判官遂中斷被告發言，稱被告應交由代表律師代為陳詞，代表律師表示被告對報告內容有爭議。裁判官將案件押後至4月27日再訊，被告還押侯訊。

被告陳嘉健（35歲），報稱無業，被控2項企圖搶劫罪指被告於2022年3月3日，在凱旋工商中心1期地下1間便利店內企圖搶劫鄭德威，並於3月9日在葵涌德大徑「吉嘢食」企圖搶劫黃明初。

另2項搶劫罪則指被告於同年3月4日，在深水埗南山村南豐樓的便利店，搶劫何啟明1,500元，另於3月7日在大角咀角祥街1油站內搶劫張麗華950元。

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記者：梁錦麟