【張國榮離世19年】港媽憶40年追星歲月　曾為巨星殞落在兒子面前哭崩

▲ 長期歌迷Shirley已鍾情張國榮40多年。

一代巨星張國榮雖已離世19年，但其魅力和風采，卻是跨越時間永遠為人記住。每年4月1日，歌迷都自然會懷緬着哥哥。今年雖因疫情再一次無法舉辦大型悼念活動，但忠心的「榮迷」總會以各種方式去懷念這位天上的明星。

張國榮公認是聲色藝俱全的巨星，相信不少歌迷都是被其外形吸引而喜歡上哥哥。

▲ 張國榮的魅力跨越了年代。

向偶像獻吻

長情歌迷Shirley，追隨着張國榮的蹤迹已經超過40年。她猶記得初中時因看了1981年劇集《甜甜廿四味》，便已被熒幕裏的美少年所吸引，之後到歌曲《風繼續吹》、TVB劇集《儂本多情》，便令到Shirely踏上鐵粉之路。

雖然身邊不乏會去追星的同學，Shirley自言因家教甚嚴，又沒有太多零用錢，只能在家中反覆聽着張國榮的錄音帶作為支持，直至後來加入了歌迷會，才有機會跟偶像近距離接觸。

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Shirley曾出席過兩次歌迷會活動，令她最畢生難忘。「1987年在高山劇場的歌迷會活動，我第一次見到Leslie的真人，活動完結後，還邀他一齊合照，當然哥哥很愛錫歌迷，立即應承；另外在富麗華酒店舉行哥哥的生日派對上，我慶幸被抽到上台玩遊戲，之後哥哥送出一張簽名海報，我大膽地問可否錫他一啖，哥哥說沒問題，我便輕吻了他面頰。」這張伴隨少女情懷的親吻照片，Shirley一直珍而重之，收藏在貼滿張國榮照片的相簿內。

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不敢重看偶像離世新聞

2003年4月1日，是不少張國榮歌迷難以忘懷的一日，Shirley自也不例外。她憶述：「當時Leslie過身的消息傳出後，我已開始收到不少手機短訊，但剛好我的兒子有老師來家訪，我也不敢太分心，直至到晚上看新聞，才真正知道了這個噩耗。很奇怪，之後幾日自己都沒有很大的傷感，直至張國榮出殯當日，當電視上播出靈車駛出來時，我才突然地哭崩，細仔不斷拿紙巾給我，但都停不了落淚，好像遏抑多時的情緒，一下子爆發出來。」

Shirley稱多年來都有收藏關於張國榮離世的剪報，但一直只存放在迷你倉，直至去年才終於拿出來翻閱。「張國榮對我不止是一位明星，更像是自己成長的一部分。不過由於人長大，現實中也感受過生離死別，現在才變得釋懷了。」

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參與致敬作品

若問Shirley喜歡張國榮哪一方面，或者跟其他粉絲離不開「靚仔有型」、「和藹可親」等答案，但她跟其他歌迷不同的，是曾有機會親身參與關於張國榮的影視演出。

2017年古巨基曾為偶像張國榮在大專會堂舉行一場致敬音樂會，當時並邀了十多個歌迷在台上一同合唱，而Shirley便是其中一位。而在張國榮60歲冥壽時，唱片公司推出了未曾曝光的歌曲《飛機師的風衣》，MV邀來各地歌迷一同參與拍攝，而Shirley亦是其中之一。

▲ 歌迷Shirley（中）曾有份參與《飛機師的風衣》MV拍攝。

她感恩地道：「去年鄭丹瑞曾為張國榮舉行一場網上音樂會，演出中也剪輯了《飛機師的風衣》MV片段，恰巧就選中了我有亮相的部分，這讓我感到很驚喜，像是跟哥哥的緣份一直未斷過。」

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雖然Shirley的人生離不開張國榮，但其兩個兒子始終沒受影響。然而她又不認同是年代的差距。「因為我也曾認識一些在哥哥離世後才喜歡上他的年輕歌迷，更有大學生曾為張國榮而寫論文，就像人和人的交往一樣，能喜歡一個偶像也是要講緣份的。」

記者：區家歷