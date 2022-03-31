【KO暗瘡】常戴口罩易生暗瘡含膿　皮膚科醫生按嚴重程度教處理方法

▲ 皮膚科專科醫生按嚴重程度教處理暗瘡方法

暗瘡主要影響皮脂分泌旺盛的位置，疫情期間經常帶口罩，面部T字位容易出現黑頭、白頭粉刺等，而後期暗瘡則會出現丘疹、膿疱、結節，甚至囊腫性暗瘡。因此，若口罩濕掉、有污漬、起毛粒便要立即更換，每隔3至4小時更換一次口罩。情況許可下，應減少重覆使用或長時間使用同一口罩。

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醫治暗瘡可根據其數目、類別和在身體的分佈範圍去處理：

輕微暗瘡：

外用過氧化苯Benzoyl peroxide、外用A酸Adapalene、外用杜鵑花酸 Azelaic Acid或外用抗生素等。

外用A酸屬治療暗瘡的第一線藥物，可溶解角質，改善毛孔堵塞，減少油脂分泌、去除粉刺及抑制發炎。

外用過氧化苯甲醛或抗生素的藥膏可以抑制暗瘡細菌，而過氧化苯不屬於抗生素，因此不會產生細菌抗藥性。至於外用杜鵑花酸，則具有減輕毛孔堵塞、消炎功效。

中度暗瘡：

口服抗生素 (如四環素類或紅霉素類) 或口服避孕藥治療 (只適用於女士)，可合併外用藥膏如外用A酸Adapalene，來加強治療效果。

嚴重暗瘡：

若暗瘡丘疹、膿瘡嚴重，或出現結節型、囊腫型暗瘡、對外用藥膏及抗生素治療反應不佳，便可能需要口服維他命A酸 (Isotretinoin) 去控制病情。

口服A酸，又稱「異維A酸」、「異維甲酸」，是一種維他命A衍生物，能有效減低毛孔閉塞、避免粉刺形成、減少油脂分泌、抑制痤瘡桿菌繁殖、抑制毛囊發炎反應。

口服A酸雖然治療暗瘡療效良好，但可能出現多種副作用，而部分患者在使用口服A酸初期，可能出現「爆痘期」，即是暗瘡短暫性惡化現象，可透過輔助口服消炎藥物，以減低「爆痘期」的風險。

口服A酸有機會造成皮膚乾燥、影響血脂、肝功能、抑鬱等副作用，孕婦或短期內計劃懷孕的女士不宜使用，否則有機會導致畸胎，所以口服A酸需要停藥後3個月後始能受孕。 此外，服藥期間需要定期驗血，以確保肝功能、血脂正常才可繼續使用。 口服A酸有機會造成皮膚乾燥，令皮膚濕疹惡化，服藥時需多用保濕霜。

研究顯示，只要累積足夠的口服A酸治療劑量及治療時間，口服A酸有機會根治暗瘡。皮膚科醫生一般建議累積總劑量為120 -150 mg/kg的療程，以減低療程結束後暗瘡復發的機率，但是仍然有大約20% 的患者有機會於兩年內暗瘡復發，而需要再次的治療。

若暗瘡問題持續，應盡早求醫。

▲ 皮膚科專科醫生 胡惠福

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