【系統更新】入境處及懲教署將遷新總部　2部門申撥10億更新資訊科技系統

▲ 灣仔入境事務大樓將會重置。（資料圖片）

目前總部設於灣仔海旁3座政府大樓內的入境處及懲教署，將分別遷往將軍澳及柴灣的新總部。2個部門向立法會提出撥款共逾10億元，以提升資訊系統應付未來需要。

灣仔海旁3座政府大樓將重建，其中入境事務大樓將遷入將軍澳、懲教署總部將搬到柴灣。據立法會文件顯示，入境處提出由2022/23年度起計的4個年度申撥的非經常開支，共約7.1億元；由2024/25年度起計的3個年度經常開支，合共約1.5億元，用作設置新資訊科技基建設施，並進行多項優化服務，包括推行「新一代入境事務查詢服務系統」等。

入境處指目前使用的系統，是按2010年第3代資訊系統策略檢討的建議在2014年推出，已使用近10年，需要提升系統及更換過時組件；同時在搬遷時，亦要確保在重置工作過程中繼續維持日常運作，以免對公共服務構成大規模影響。處方預計在推行項目後，從2026/27年度起每年可帶來3,415萬元可節省及可避免開支。

懲教署方面，為配合「智慧監獄」藍圖，提升的措施包括設計和建設新總部新的網絡基礎設施，以及建設藥房庫存和倉庫管理系統等，署方建議由2022/23年度起的4個年度非經常開支，申撥約2.1億元；由2026/27年度起每年經常開支為約2,861萬元。

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記者：蘇文軒