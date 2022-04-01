【高效學習】 番茄工作法助大腦進入高效狀態 中學男生英文成績進步了100名

▲ 善用時間管理技巧，學習事半功倍。

突如其來的暑假，大家應該如何運用時間呢?你只要掌握以下4大技巧就可以提升學習效率高達100%，即學即用，非常具體。去年Spencer Sir有一位學生，就讀港島區中學，本來英文成績全級只排在150名。但經用以下的方法，再加上針對性的指導，成功提升學習效率，他的英文即時提升了100名，特別在記詞彙及作文方面。

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技巧1. 善用快閃記 憶善用2 . 10. 30技巧

很多心理學研究發現人對快閃的東西有興趣，而且特別深刻。這個技巧很適合用在學習上，尤其在記東西。例如：你想背10個vocab。與其望著這詞語發呆，倒不如試一下提供自己1秒時間記一個vocab，然後立即默出來，如果失敗，就提供自己2秒時間，再失敗就再增長時間，如果成功就到下一個。這樣的快閃記憶能讓你的大腦保持高度集中的狀態，從而在學習上事半功倍！

手把手例子:

1. 先用2秒望1頁10個詞彙，再閉眼將記得的內容大聲讀一次

2. 再用10秒再重新望同一頁，再閉眼將記得的內容大聲讀一次

3. 如仍未記到，最後用30秒再望同一頁，直至記到為止

以Spencer Sir為例，每學一個新語言時，我會用快閃記憶每天記30個新詞彙，在大學內用此方法學會日文，全部課程都取得A級成績，由18歲對日文零認識，都能在短短幾年間操流利日文，與日本人自然對答。

技巧2: 手寫筆記大聲讀3次再手寫1次

雖然很多人都習慣用電腦打筆記，但其實用手寫先能夠更幫助記憶。因為心理學上，要加強記憶及提升學習效率，輸出比輸入更為重要。手寫筆記並不一定等於舊式，現有不少平板電腦例如：Samsung Tablet，iPad等讓用家手寫筆記，而且不會浪費紙張。

手寫並不是只抄筆記，你可以用自己文字，或以腦圖方式整理重點。雖然手寫比打字慢，但手寫能夠主動鼓勵大腦重新整理資料，而研究發現，手寫筆記可以幫助我們進行分析同綜合，當中記錄動作會令你大腦對信息進行分析，提升學習效率。

手把手例子: 每一課大聲讀3次 (先輸入)，再手寫 1次 (輸出)-每課整理3頁重點

技巧3: 番茄工作法

番茄工作法是一種管理時間方法，在1980年左右由Francesco Cirillo創立。簡單而言，就是分割出一個一般為25分鐘的工作時間和5分鐘的休息時間，然後重複整個過程。

番茄工作法有五個步驟：

1. 決定需要先完成的任務

2. 設定計時器至25分鐘

3. 持續工作25分鐘

4. 短暫休息3-5分鐘。

5. 每三至四個循環，休息15-30分鐘。

再次要和大家分享番茄工作法的3大好處

1. 短休息時間可以達到心理學上的同化作用

2.即是該學習的主題是你非常討厭的，你也能自我安慰自己只需做25分鐘就可以了，這樣可增加你學習的動力！

3.可以幫助大腦進入高效狀態，一人專心25分鐘會令大腦持續活躍，而短短休息5分鐘就是一個緩衝。久而久之，大家便會很容易進入高效率狀態。相比一個一邊看YouTube，一邊學習兩個鐘的人，你可能用50分鐘即兩個番茄工作法循環就可以達到他的學習成果！

手把手例子:

你可以打開YouTube，2小時實時學習 - 跟YouTuber一起學習- 自帶計時器和鬧鐘，有時陪伴是非常重要的

例子:https://www.youtube.com/watch?v=fsg5HY130sE

技巧4:善用1+1改變學習環境

設立界限 (boundary) 好重要 ，為什麼在學校比起在家更集中?因為你大腦會同自己講，搭車回校時，其實已經設立1個界限 (boundary)。

重點1:對的學習地點學習地點最好是安靜而且整齊，因為嘈鬧的環境會讓我們分心，混亂的環境會是我們的思緒跟著一齊變得混亂。

重點2：對的時間學習最有效的時間通常在上午10:00到下午2:00之間。然後從下午4:00重新開始到晚上10:00，當然這因人而異。

重點3:對的東西大家記住要遠離一些會讓你分心的東西，例如：手機 (可以將手機或不用的電子產品 放在手機鎖盒– 網上$100以內已有售。

手把手例子:

在家溫習或工作時前5分鐘換衫，不要一直穿睡衣溫習，避免在睡房工作，建立界限 (boundary) ，將手機放在手機鎖盒，直至工作完結為止 。

以Spencer Sir為例，我每次寫專欄時都會習慣在客廳寫，不在睡房，而且會將手機轉至飛航模式，限時自己2小時內完成。

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