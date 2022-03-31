【講你都唔信】商天娥晒陳年性感相派福利　湯盈盈自爆舊情錢嘉樂激到走出廠

▲ 《講你都唔信》非常爆趣！

TVB綜藝遊戲節目《講你都唔信》前晚（3月29日）及昨晚（3月30日）的嘉賓除有「長情男子」隊的阮兆祥、鄧兆尊、何遠東外，還分別加入「娥要講故事」隊的商天娥、曹永廉、車婉婉，以及「愛回家」隊的滕麗名、呂慧儀、湯盈盈。

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娥姐騷性感照

前晚一集最有趣的必定是商天娥的「性感相」，除了故事內容有趣，娥姐「忍俊不禁」的狀態，加上志偉與嘉樂車輪轉喪窒娥姐，令事件更添娛樂性。

娥姐透露入行初期獲邀約拍攝性感專輯，對方要求她「見少少」， 娥姐當然擔心穿崩，豈料對方遂要求她真空上陣，娥姐思考一會後竟爽快答應，只是要求清場。

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結果照片一經刊出，「商天娥肯影性感相架喎」這個想法隨即廣傳，邀約娥姐拍攝性感相的請求浪接浪，愈說愈興奮的娥姐大讚其中一輯性感相創意十足，不但要求她Tube Top上陣，更要她趴在鏡上兼滿頭花花進行拍攝，效果性感不足爆笑有餘。

未知獎門人是否有感娥姐「冇乜料到」，遂要求娥姐拿出當年剪報以證真偽，起初娥姐還精靈回應:「你唔係要估吓真定假先咩?」隨後她忍不着拿出陳年剪報小心翻揭，再慘遭圍攻:「家傳之寶」、「歷史文物」呀!

但娥姐一於少理，依然笑意盎然兼小心翼翼展示剪報，然後全場再度陷入嘩然:「係咪初代𡃁模寫真呀?」、「冇料到喎，遮咗好多嘢喎!」娥姐聞言再嬌俏反擊謂:「你哋究竟想睇咩啫？我又冇講大話！」萌爆反應引來全場爆笑。

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湯盈盈為舊愛傷

至於昨晚的一集最吸引莫過於滕麗名、呂慧儀輪流爆《愛.回家》劇組趣事，當中以滕麗名 「認真的PA」最為搞笑，阿滕指劇組不時有新血加入，有新入職PA更曾鬧出不少笑話， 有場戲講到他們收大信封，該名PA竟認真準備了一個「人咁大」的信封。

另一亮點則落在湯盈盈的故事，盈盈指手上的超長疤痕是因當年為男友「擋武器」所致，由於盈盈說至繪形繪聲，嘉樂聽至醋意大發，一邊大叫「我唔係好想聽呢個故仔」，一邊扮嬲走出鏡頭以外兼揚言:「我唔做喇!」

邊苦笑邊搖頭待盈盈說畢整個故事的嘉樂，再度「回歸」 大叫「我唔信」，之後又反高潮溫柔反問愛妻謂:「你又話我係你初戀嚟嘅?」隨即惹來哄堂大笑。

祥仔事後指出由於主持行出廠景是大忌，故認為盈盈應是在講真話，嘉樂聞言再度激動謂:「我唔係主持，我係受害者」，最終盈盈在嘉樂「助攻」下成功騙過「長情男子」 隊勝出比賽。