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【水果營養】進食水果時間有講究 營養師整理一日三餐前後「水果時間表」

保健美顏 16:03 2022/03/31

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進食水果時間有講究，營養師整理一日三餐前後「水果時間表」。

水果營養價值豐富，但其實在一日中不同時間食用也有講究。註冊營養師Jim Lau在Facebook專頁發文，整理出一日三餐前後不同時間適合進食的「水果時間表」，以供參考食用水果的最佳時間及好處。

最新影片：

早上空腹時（9-12時）

適合進食酸性比較低的水果，可以幫助人體提前預備消化。

  • 蘋果
  • 金奇異果
  • 香蕉

午餐前（13-14時）

適合進食高纖水果，提升飽肚感，但注意不要選糖分太高的水果。

  • 蘋果
  • 番石榴
  • 木瓜

午餐後（15-16時）

適宜吃比較酸的水果，可以幫助人體加速消化。

  • 金奇異果
  • 西柚

小食時間（17-18時）

選擇吃高纖水果，但一定要選糖分比較低的。否則容易出現血糖波幅問題，引起飢餓感。

  • 番石榴

晚餐後（20-21時）

盡量吃容易消化、纖維比較低和酸性比較低的水果。

  • 金奇異果
  • 菠蘿

 

    點擊圖片放大

——————

內容獲「Jim Lau - 註冊營養師」授權轉載。

 

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責任編輯：羅嘉欣

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