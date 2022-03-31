【水果營養】進食水果時間有講究 營養師整理一日三餐前後「水果時間表」
保健美顏 16:03 2022/03/31
水果營養價值豐富，但其實在一日中不同時間食用也有講究。註冊營養師Jim Lau在Facebook專頁發文，整理出一日三餐前後不同時間適合進食的「水果時間表」，以供參考食用水果的最佳時間及好處。
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早上空腹時（9-12時）
適合進食酸性比較低的水果，可以幫助人體提前預備消化。
- 蘋果
- 金奇異果
- 香蕉
午餐前（13-14時）
適合進食高纖水果，提升飽肚感，但注意不要選糖分太高的水果。
- 蘋果
- 梨
- 番石榴
- 木瓜
午餐後（15-16時）
適宜吃比較酸的水果，可以幫助人體加速消化。
- 金奇異果
- 西柚
小食時間（17-18時）
選擇吃高纖水果，但一定要選糖分比較低的。否則容易出現血糖波幅問題，引起飢餓感。
- 梨
- 番石榴
晚餐後（20-21時）
盡量吃容易消化、纖維比較低和酸性比較低的水果。
- 金奇異果
- 菠蘿
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內容獲「Jim Lau - 註冊營養師」授權轉載。
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責任編輯：羅嘉欣