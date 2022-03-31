【人性考驗】朋友相聚疫下變成避忌擔心被感染 李韡玲：人與人之間被迫疏離

日本興起的「雲相親」（視像相睇），就是後疫情時代的其中一種生活變化，大家已習慣了work from home，不大願意見人，尤其是陌生人。不是害羞，而是擔心對方帶有新冠病毒感染了自己。萬一不幸感染了，就會把病毒帶回家連累家人，甚至街坊、同事，這種心態香港人也一樣。

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特別當政府呼籲我們最好減少出門時，心理負擔就更加大，就算在升降機遇到相熟鄰居，都下意識地移開一步。口罩後面的表情，沒有人看得到，但我自己則會點頭招呼，不管是認識的還是不認識的，遇上有禮貌的都會回禮。

朋友相聚約飯局，本來是很愉快的事，現在變成了一種避忌，都擔心出門被感染，專家不是說這種病毒會在空氣中傳播嗎？哪怕是短短的九秒時間。進到飯店裏怕被感染，坐在飯桌上都要保持距離，怕對方講話時的飛沫沾到餸菜上。

人與人之間被迫疏離，見客戶時，連握手都不敢，彼此防範着彼此；就連情侶拍拖時，也不再手牽手了，兩個人尷尷尬尬地距離成尺遠，更遑論接吻了。

文章刊登於《經濟日報》，原題是：「人性備受考驗」

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