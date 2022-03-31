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【止咳食療】咳嗽分為風熱痰熱　中醫推介化痰止咳茶教飲食宜忌【附做法】

保健美顏 16:00 2022/03/31

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中醫師講解風熱咳嗽、痰熱咳嗽的分別，並分享化痰止咳茶。

喉嚨乾痛至聲音沙啞，怎樣化痰止咳？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，針對最近常見的偏熱咳嗽症狀，中醫理論將其分為風熱、痰熱、肺燥三種。她先講解「風熱咳嗽」與「痰熱咳嗽」的分別及飲食宜忌，並分享化痰止咳茶療，最後教大家正確排痰方法。

風熱咳嗽

風熱侵襲，肺氣上逆而出現咳嗽症狀，多伴隨以下症狀：

  • 發燒怕風／無發燒、咳嗽、無／少量白黃痰、流鼻涕、鼻塞、喉嚨痛、喉嚨乾、口渴。

痰熱咳嗽

痰濕積聚體內，加上熱邪影響，鬱而化熱，阻塞肺部的正常運作而出現咳嗽，多伴隨以下症狀：

  • 發燒／無發燒、咳嗽／氣喘、黃痰較黏稠而量多、痰黏喉嚨、胸悶、胸痛、煩躁、口渴。

偏熱咳嗽飲食宜忌

宜適量進食清熱化痰止咳食物：

  • 羅漢果、無花果、白蘿蔔、梨、菊花。

避免進食屬性溫熱、溫補、煎炸、辛辣食物：

  • 雞、牛、羊、荔枝、龍眼、桃、薑、胡椒、人參、紅棗。

化痰止咳茶療

金羅漢果菊花茶

功效：清熱解毒、化痰止咳，紓緩風熱感冒引起的咳嗽、痰多、喉嚨乾痛等症狀。

材料：金羅漢果 半個、菊花 6克

做法：

  • 1. 洗淨材料，壓碎金羅漢果。
  • 2. 在鍋裡加入800毫升水及材料，用武火煮滾後，改用文火煮30分鐘即可。

正確排痰方法

梁醫師指出，當體內有大量痰液，咳聲會特別響亮如有回音。胡亂咳痰可能傷害喉嚨。她教正確排痰方法：

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內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

————————

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責任編輯：黃泳欣

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