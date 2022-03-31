【網上學習】提早暑假停課不停學 校長推介10個學習網站提高學習興趣

本港正經歷第五波疫情，全港中小幼同學仔現正提前放暑假，雖然停課但學無限制。TOPick親子節目《童學園》邀請佛教黃焯菴小學許定國校長，分享坊間的免費學習網站，提高小朋友在家學習的興趣。

提早放暑假，家長或多或少都擔心子女成績下滑。許校長表示，由於這段時間的假期活動仍只能透過網上形式進行，提議家長在選擇活動時宜重質不重量，亦鼓勵多進行親子活動，如桌遊，一起製作簡單食物，如家長真的擔心小朋友成績會大幅大滑，可以鼓勵小朋友多閱讀，家長們亦可在小朋友閱讀的時間，放下手上的電子產品，與孩子一起閱讀。除了閱讀外，坊間都有不少學習網站，可以提高學習興趣。

語文同歷史方面，許校長推介3個由香港教育大學製作的網站，小朋友可以觀看到有趣且有教育意義動畫短片。第一個是「看動畫．學歷史」，有20位中國歷史人物，包括漢代《史記》作者司馬遷、「造紙」嘅蔡倫、劉備三顧草廬尋找的諸葛亮、明朝七次下西洋鄭和等等，每條短片大約7分鐘，可以輕輕鬆鬆學到中國歷史。

第二個網站是「看動畫．悟生命．學品德」，總共有10集，每集大約3、4分鐘，簡單講述10個古今中外歷史人物故事，可以從中體會同學習古人高尚情操，包括岳飛忠誠堅毅的、包拯的公正嚴明、南丁格爾的無私奉獻，以及子貢的尊師重道，動畫配上粵語、普通話同英語旁白，更附帶表情同語氣，增加對歷史文化的認識同興趣。

第三個網站是「草日動漫：小魚字游樂」，承襲漫畫家草日作品幽默童趣風格，借活潑可愛主角游小魚，每一集都用一個不同部首去展開故事，再用4個中文字詞貫串劇情，全部24集動畫，透過中國語文動漫故事、多媒體學習遊戲，介紹漢字結構，有趣又生活化。

第4個網站是台灣文化部「兒童文化館」網站，收藏有豐富的繪本資訊，讀者可以依類別、主題或者作者尋找自己喜歡繪本，頻道內容包括主題閱讀區、繪本花園、聽書同聽唱兒歌，有創意又有互動性。

最新影片推介：

疫下去不到外國旅行，大家都可以試下用眼睛去旅行！許校長推介北京故宮博物院官網的「全景故宮」，無論你想去太和殿、養心殿、還是延禧宮，只要點入去，就可以透過360度VR全景技術，身臨其境探秘故宮，連暫未對公眾開放區域都能觀賞到，「全景故宮」使用新技術記錄紫禁城的雪景，只要點撃季節變換的功能，就可以透過螢幕走入白雪紅牆的世界。

第6個網站是被譽為「世界第八大奇蹟」秦始皇陵兵馬俑，許校長表示，即使親臨現場觀看，只可以隔住欄杆眺望，但只要登入秦始皇帝陵博物院的網站，可以走入一至三號坑，近距離觀賞兵馬俑，包括「立射俑」、「跪射俑」同「銅馬車」。

第7個網站是美國紐約自然歷史博物館專為兒童製作的網站「OLogy」，內容包括生物學、基因研究、海洋生物、古生物學、動物學、人類學、天文學同地球科學等等，還有不同種類的教材，包括線上遊戲、故事影片、小測驗，仲教埋大家DIY，內容深入淺出，提高英文閱讀能力。

第8個是National Geographic Magazine個兒童版網站，除了介紹很多同學或許從來聽說過的野生動物外，還有科學實驗、世界地理、天文太空等不同主題可以探索，還可以睇到好多國家地理頻道拍攝的珍貴影片，絕對是小朋友的網上自然地理導師。

至於數學網站方面，許校長推介非洲馬騮仔Curious George，網站假設它遇到很多關於數字的難題，需要各位同學仔透個各種益智遊戲幫忙。最後介紹的是澳洲廣播公司轄下的頻道ABC Kids，主要面向0至5歲學齡前兒童播放節目，網上頻道更加係包羅萬有，包括卡通、食物製作同小遊戲，甚至可以免費下載不同卡通人物，包括小豬佩奇同Thomas火車頭填色紙及手工藝工作紙，假期慢慢玩。

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記者：鄺嫻