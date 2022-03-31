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【新冠口服藥】暫託中心開始接收輕症確診院舍長者　如合適會被安排處方新冠口服藥物

社會 16:52 2022/03/31

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(林宇翔攝)

本港新冠疫情持續回落，確診個案連續數天維持4位數。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（31日）出席記者會，交代最新疫情。

何婉霞表示，新冠口服藥方面，截至3月30日，公立醫院已為逾2.16萬名病人處方新冠口服藥物，當局會盡量向病人處方藥身，現時在暫託中心、指定診所等都可以處方藥物。她說，部分在暫託中心的長者早前已接受治療、正康復中的病人，而暫託中心近日亦開始直接接收由院舍轉介、有輕微病症的院舍長者，他們到暫託中心後，會由醫療站的醫護做評估，再安排為他們處方新冠口服藥物。

公立醫院當收到暫託中心的處方後，會安排藥物到暫託中心，例如是早上收到指示，下午就可以給暫託中心的長者使用。

她又說，現時當局已就私家醫院借藥程序作出簡化，每次都可以借一定的數量，強調處方的情況與公立醫院相同。

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記者：郭詩詩

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