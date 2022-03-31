【食物安全】食安中心抽檢2,800個食物樣本　3個樣本不合格涉鉛含量超標等

▲ 食安中心抽檢2,800個食物樣本，3個樣本不合格涉鉛含量超標等。（資料圖片）

食安中心今日（31日）公布上月食物安全報告，結果顯示在約2,800個完成檢測的食物樣本中，除較早前已公布的3個樣本外，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率約百分之99.9。

中心發言人表示，中心對約400個食物樣本作微生物檢測，約2,400個樣本進行化學及輻射水平檢測。微生物檢測包括致病原及衞生情況指標，化學檢測則包括除害劑、防腐劑、金屬雜質、染色料及獸藥殘餘等。輻射水平檢測包括從不同地區進口的食品中抽取樣本測試放射性銫和碘的含量。

檢測樣本包括約1,600個蔬菜、水果及其製品樣本；約200個穀類及穀類製品樣本；約200個肉類、家禽及其製品樣本；約300個奶類、奶類製品及冰凍甜點樣本；約300個水產及其製品樣本；及約200個其他類別的食物樣本（包括飲品、烘焙食品及零食等）。

3個不合格樣本分別為一個含有麩質但未有在食物標籤上標明的預先包裝米製品樣本；一個鉛含量超標的粉葛樣本及一個抗氧化劑含量超標的預先包裝黑芝麻麵樣本。中心已跟進不合格樣本，包括通知涉事商戶有關化驗結果、指令有關商戶停售問題食品和追查問題食物來源。

發言人提醒，業界應確保其提供的食物適宜供人食用和符合法例要求，消費者則應光顧可靠的商鋪及保持均衡飲食，以減低風險。

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記者：黃穎津