【改善渠管】房委會今年8月起為公屋改善渠管　料2025年完成工程

▲ 房委會今年8月起為公屋改善渠管。（資料圖片）

運輸及房屋局向立法會提交文件，提及房委會已於3月14日通過推出排水管改善計劃，將於今年8月起，在現有公屋大廈展開3項排水管改善工程：

改善天台排氣管開口的位置，將所有排氣管伸延，與大廈的共同分界線、窗戶、開口、鮮風進風口或竣工後天台地面相距超過3米，以應對在大廈可能出現的擾流現象

加裝分支接駁喉管，收集洗手盆排放的用水，以補充地台去水口的隔氣彎管內的水，藉此防止水封流失

相鄰單位的廁所地台去水口如使用共用U型隔氣彎管，會加裝獨立U型隔氣彎管，以防止氣體和異味由一個單位傳入相鄰單位。

運房局表示，由於涉及的屋邨眾多，預計整個排水管改善計劃需時約兩年半完成。

據早前房委會公布，有關工程開支約為6.19億元。

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責任編輯：陳梓蔚