【抗疫支援】內地中醫專家團隊與醫管局高層會面 冀參考內地經驗達致三減目標
社會 17:18 2022/03/31
本港新冠疫情持續回落，確診個案連續數天維持4位數。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（31日）出席記者會，交代最新疫情。
內地7位中醫藥專家早前抵港，會到亞博館社區治療設施照顧病人。何婉霞表示，中醫藥專家今日與醫院管理局主席范鴻齡、醫院管理局行政總裁高拔陞等會面，了解公立醫院在中藥及抗疫的服務，互相有交流及分享經驗，希望可以參考內地的經驗，藉此達致三減的目標—「減重症、減死亡、減感染」。
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記者：郭詩詩