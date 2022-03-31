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【抗疫支援】內地中醫專家團隊與醫管局高層會面　冀參考內地經驗達致三減目標

社會 17:18 2022/03/31

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醫院管理局總行政經理何婉霞。（ 林宇翔攝）

本港新冠疫情持續回落，確診個案連續數天維持4位數。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（31日）出席記者會，交代最新疫情。

行政長官林鄭月娥日前到深圳灣口岸迎接中央政府援港抗疫的中醫專家組。（政府新聞網圖片)

內地7位中醫藥專家早前抵港，會到亞博館社區治療設施照顧病人。何婉霞表示，中醫藥專家今日與醫院管理局主席范鴻齡、醫院管理局行政總裁高拔陞等會面，了解公立醫院在中藥及抗疫的服務，互相有交流及分享經驗，希望可以參考內地的經驗，藉此達致三減的目標—「減重症、減死亡、減感染」。

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記者：郭詩詩

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