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【指定診所】醫管局提升HA Go應用程式功能　明午起毋須註冊會員亦可預約指定診所

社會 17:01 2022/03/31

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石硤尾普通科門診診所。 （梁偉榮攝）

本港新冠疫情持續回落，今日（31日）新增6646宗確診個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代最新疫情。

為加強支援社區的確診病人，落實分流分層照顧患者，當局早前啟動多間指定診所給輕症病人。何婉霞今日表示，醫院管理局HA Go 應用程式明日中午12時起，在預約指定診所方面會有提升，市民毋須再成為會員都可以做預約，不需到醫管局登記等都可以預約指定診所；至今已為逾1.4萬名確診病人服務透過有關功能預約指定診所。她又呼籲高風險人士有需要時，可用「關愛籌」到指定診所求醫。

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私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

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記者：郭詩詩

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