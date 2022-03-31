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【應用學習】教育局辦虛擬展覽　提供逾50個應用學習課程資料

社會 15:22 2022/03/31

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「應用學習虛擬展覽2022」由今日（三月三十一日）至8月31日於線上舉行。（政府新聞處）

教育局今日（31日）起於線上舉行「應用學習虛擬展覽2022」，讓中學生可瀏覽超過50個應用學習課程的資料，包括課程簡介、影片及學生作品等。

教育局今向全港中學發出通知，鼓勵學生、家長、校長和教師踴躍參觀「應用學習虛擬展覽2022」。教育局發言人說，有關展覽由教育局與應用學習課程的提供機構合辦，由今日起至8月31日於線上舉行。

應用學習為本地高中課程的選修科目，涵蓋6個學習範疇，教育局發言人表示，應用學習課程實踐與理論並重，並與專業和職業領域連繫，可幫助學生為未來升學及就業作好準備。學生可以善用現時的學校特別假期上網瀏覽展覽，探索自己的事業抱負和終身學習方向。2022-24年度應用學習新課程共發展9個新課程，包括「韓國語文及文化」、「實用翻譯（漢英）」、「人工智能與機械人」和「數碼年代─珠寶設計」等。　　 

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責任編輯：黃悅晴

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