【應用學習】教育局辦虛擬展覽　提供逾50個應用學習課程資料

▲ 「應用學習虛擬展覽2022」由今日（三月三十一日）至8月31日於線上舉行。（政府新聞處）

教育局今日（31日）起於線上舉行「應用學習虛擬展覽2022」，讓中學生可瀏覽超過50個應用學習課程的資料，包括課程簡介、影片及學生作品等。

教育局今向全港中學發出通知，鼓勵學生、家長、校長和教師踴躍參觀「應用學習虛擬展覽2022」。教育局發言人說，有關展覽由教育局與應用學習課程的提供機構合辦，由今日起至8月31日於線上舉行。

應用學習為本地高中課程的選修科目，涵蓋6個學習範疇，教育局發言人表示，應用學習課程實踐與理論並重，並與專業和職業領域連繫，可幫助學生為未來升學及就業作好準備。學生可以善用現時的學校特別假期上網瀏覽展覽，探索自己的事業抱負和終身學習方向。2022-24年度應用學習新課程共發展9個新課程，包括「韓國語文及文化」、「實用翻譯（漢英）」、「人工智能與機械人」和「數碼年代─珠寶設計」等。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴