【Elevator】呂爵安稱現爲合適時機Solo跳唱　Edan自爆因一個原因變焦急大師

▲ 呂爵安（Edan）推出首支個人跳唱歌《Elevator》。

告別去年的抒情曲風，MIRROR成員呂爵安（Edan）為樂迷帶來跳唱歌《Elevator》，大騷舞技、首度挑戰Rap，為本年度的作品打響頭炮！

Edan接受TOPick專訪時也剖白不安之情：「心態上也是緊張，因為這次是自己第一次推出跳唱歌，也知道自己的跳舞能力不算是很出眾，但唯有依靠練習，所以應該不會太差的。」

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Edan：現在是很好的Timing

Edan從《全民造星》起，搞笑、鋼琴王子的形象鮮明，他又曾在訪問中自言沒有信心推出跳唱歌，他又是在哪一刻建立信心呢？

他坦言：「其實直至現在也不算是很大信心，但因為我覺得現在是一個很好的Timing，也覺得不會有一個時機是可以適合推出跳唱歌，因為一定可以再做得更加好。」

但Edan表示經過去年推出4首抒情歌後，也有所改變：「也希望自己在今年可以做更多不同的突破，既然是這樣，我就覺得在現時推出跳唱歌是很好的Timing。」

旁人的幫忙也對他甚有作用，他順道感謝新歌排舞師肥仔梁業：「我相信他編排的舞步可以很有噱頭與畫面，以及很適合這一首歌，所以也令我的信心增加。」

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與肥仔建立舞蹈緣

Edan與肥仔亦師亦友，幕前的二人出身自《全民造星》、同期新人，而幕後的肥仔不但為Edan的新歌排舞，也是Edan自大學以來的跳舞老師。

相當尊敬師傅的Edan：「因為肥仔真的是我的啟蒙老師，也認識他7年、8年，也是亦師亦友。」

他續說：「肥仔是很有義氣、願意幫人、不怕吃虧的人，我們以往想找他練舞、學舞，他也是不收取學費，馬上直接出來。他是很想你變得好，所以我很尊敬他。」

正正因為在大學、《全民造星》系列中的交流，二人的溝通來得直接，也造就更完美的作品：「我有甚麼想修改也會直接跟他提出，他又可以與我討論如何會更加好，令到出來的成品會很貼近我想要的，而他也會感到很滿意。」

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自創標誌動作

在編舞過程中，Edan也積極加入個人意見 ：「我想副歌部份是很洗腦的，我也有提供了一個是我自己構想的動作，就是很像升降機門開關，那就配合副歌部份的歌詞Elevator Elevator。」

肥仔、Edan也「有來有往」，Edan稱：「他會為我想出很得意的畫面，好像是了砌了一部升降機出來，是很有趣的合作。」

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努力跳得更加好

Edan在大學時，跳舞只不過是他的興趣，直到現在的他就另有看法：「跳舞就變成了我的技能，即是我的謀生工具，一定要懂得，畢竟我是跳唱男團的成員。」

不過雖然MIRROR經常跳唱，但他直言覺得跳舞困難：「要跳得好也真的不容易，所以都會希望繼續跳得更加好，繼續學習、進步。」

以搭Lift比喻人生

其實Edan最希望是藉新歌令樂迷開心，譬如看MV時會發笑、聽歌時會想一起舞動。他也指歌曲中也有一些訊息帶給大家：「人生很像乘搭升降機般，會遇到很多控制不到、突發的事，可能是突然有很多人走進升降機或因清潔而不可使用升降機，甚至是被困。」

Edan補充：「很多人以焦急的心態面對突發的事，只會令自己變得煩躁、不開心，亦都不會對事情有幫助，我就想大家以平常心面對。」

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隨遇而安的偶像

Edan近年人氣急升，大家或者對他的作品賦予一定的期望，坦言自己一直至來都是抱持隨遇而安的心態。

性格較隨緣的他稱：「我何時會著急呢？就是當很想做一件事的時候，例如很想練習好，我就會『係咁死練』。但平日對待不同事情，也會比較保持平常心、做好自己的事。」

▲ （大會提供）

Rap成一大難題

Edan認為新歌的Rap部份也成為難題，曾嘗試過很多不同的方案、思索用甚麼字眼會比較舒服。

他解釋：「如果好像我這一些不懂得Rap我人，很容易會變成數白欖，很擔心這種情況，也找了李一丁幫忙。老實說到現在也不敢肯定是好抑或不好，我也無法判斷。」

重量級MV陣容

在《Elevator》MV中，「家英哥」羅家英、盧瀚霆（Anson Lo） 、柳應廷（Jer）、「正印」小儀、導演鄭晉軒（Coba）客串演出。

MV的嘉賓陣容相當鼎盛，也是正好串連起曾與Edan合作的拍檔，十分難得！

Edan解釋說：「今次找來不同的嘉賓是因為我覺得這首是一首開心、熱鬧的歌曲，如果有其他面孔都會令大家更加投入、有更多驚喜。」他相信粉絲們也很想見到他們出現呢！

假如可以再邀請多一位嘉賓，Edan相當大膽地說：「終極的話，我想邀請魯生（魯庭暉）參演MV，如果魯生願意參演MV的話，我覺得會『好爆』，但我想應該沒有這一個機會。」

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最驚喜的訊息

歌迷對Edan的《Elevator》大感驚喜，而問到對於他自己遇過最驚喜的留言，他思索了一會後回答：「是來自邱鋒澤的私訊。」

Edan笑說：「當時真的沒有想過他竟然會答應與我一起推出歌曲，所以那個私訊真的令我很驚喜。因為是與一個自己一直留意、喜歡的異地藝人合作，也是很夢幻。」

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合唱心水人選

Edan與鋒澤因私訊溝通過後促成《一表人才》、《年青有為》一曲二唱的合作，更大獲好評。他心底裡又有沒有其他希望合唱的心水人選呢？

他興奮地說：「最終極的心水一定是周杰倫，因為他是我的偶像，我真的因聽他的歌才開始聽歌。」

至於香港歌手方面，Edan則選擇林家謙（Terence），Edan解釋：「因為我也很喜歡林家謙的歌曲，我覺得他的歌曲很有特色、很動聽，又充滿他的個人風格。」

跳唱歌陸續有來？

既然說是很好的時機，意味Edan今年會以跳唱歌為主？

Edan作出預告：「應該嘗試一下其他曲風，假設我今年會推出3首個人單曲，先是跳唱歌，然後是比較新鮮的，而第三首可能會推出大家喜歡或預期到的情歌。如果《Elevator》反應好的話，我之後就會再作考慮！」

髮型：Man Chan @CHIC Private I Salon

化妝：Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

服裝：Ports V, Giuseppe Zanotti

記者：陳淑霖