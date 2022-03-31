【第五波疫情】城大調查：逾半受訪者支持與病毒共存　男性及高收入學歷人士支持率較高

▲ 城大調查顯示，逾半受訪者表示支持採取「與病毒共存」政策，不足3成半傾向堅持「清零」政策。（資料圖片）

本港第5波疫情持續，香港城市大學調查發現，早於去年11月疫情相對穩定的時期，逾半受訪者表示支持採取「與病毒共存」政策，不足3成半傾向堅持「清零」政策，而男性、較年輕、學歷高、家庭收入高人士，較為傾向「共存」。學者指隨著疫情演化，市民對防疫政策態度也存在「動態」變化，形容近期社會對上述兩種防疫政策意見出現較大分化，倡政府及醫療專家對市民疑惑提供更具針對性回應。

城大媒體與傳播系研究團隊去年11月以網上問卷訪問1,501名20歲以上市民，了解港人對「與病毒共存」及「清零」兩種防疫政策的取態與個人背景的關係，發現50.8%受訪者傾向支持「共存」政策，「共存」支持率佔34.9%，餘下14%取態中立。

團隊分析約56%男性受訪者傾向「共存」政策，明顯高於女性受訪者的47%，女性支持「清零」政策比率則佔37%。相較其他年齡群組，較多年長受訪者傾向接受「清零」策略，約43%屬「年長群體」的50歲以上，傾向接受「清零」策略，而其他年齡群組則只有約3成人贊成「清零」；30至39歲群組支持「共存」比率最高，佔約58%，20至49歲群組支持率亦佔約半，50歲以上群組則有約4成半贊同「共存」策略。

此外，擁有學士學位及以上群組超過半數人贊成「共存」策略，而學士程度以下群組持贊同態度的不足5成；家庭月收入達4萬元以上群組，53%傾向支持「共存」策略，家庭月入低過2萬元人士只有4成支持率。

研究排除上述年齡、性別、教育程度及收入等因素影響後，發現當市民認為自己受感染的可能性愈大、對政府的信任度愈高、愈多在各類媒體關注疫情相關消息，就會愈傾向支持「清零」；相反，當市民認為自己感染病毒可能性不高、越不信任政府，以及在各類媒體中對疫情的關注度越低，則會傾向支持「共存」。

領導研究的城大媒體與傳播系講座教授黃懿慧表示，隨著新冠疫情逐漸成為「常態」，國際社會上關於「共存」及「清零」策略兩種防疫政策出現相當多討論，而本港第5波疫情爆發後，可見市民在初期的恐慌後，又逐漸恢復往常生活節奏，出行熱度並未大幅降低，整體社會抗疫出現疲態，市民容忍力開始下降。

該系副教授蔣莉博士則指，隨著疫情演化，市民對防疫政策的態度也存在一個「動態」變化過程，形容近期香港社會對於共存及清零兩種防疫政策的意見出現較大分化，認為政府和醫療專家應充分認識市民不同意見，對市民的需求和疑惑提供更有針對性的回應。助理教授代悅指，建議在複雜的信息環境中，公眾可以有意識提高自己的媒體素養（media literacy），防止不實信息給自己帶來不必要的恐慌。

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記者：馮琪雅