【第五波疫情】今日新增6,646宗確診　第五波累計逾114萬宗個案【不斷更新】

本港新冠疫情持續回落，確診個案連續數天維持4位數。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（31日）出席記者會，交代最新疫情。

衞生防護中心公布，今日新增6,646宗確診個案、2,859宗核酸檢測個案，以及3,787宗是快速檢測個案。另有7宗輸入個案。第五波累計逾114萬宗確診。

【17:20】何婉霞籲孕婦打針保護初生嬰兒

何婉霞指，懷孕孕婦打疫苗是安全的，可減低早產機會，同時亦保護初生嬰兒。她解釋，因母親抗體會傳給嬰兒，如母親有接種，出生首6個月的兒童感染亦因此減低。

她又呼籲家長盡快帶3歲以上兒童打針，指兒童若染疫，除有上呼吸道病徵，亦會襲擊腦神經，強調預防勝於治療。

【17:05】康復者登記平台預計將於5月推出

徐德義指，康復者登記平台預計將於5月推出。他表示，在疫苗通行證場所，康復者需要出院紀錄或衞生署平台來證明，明白會對場所負責人執行帶來麻煩。他指各政府部門正努力建設平台。

【17:00】違反圍封強檢令最高可被罰款5萬元

政府昨日調整違反圍封強檢令罰則，不遵守者最高可被罰款5萬元。徐德義表示，因應早前將違反強檢通告罰則提高，故在相應法律條文用合比例方法調高，調節銀碼，法律原意並無改變。

【16:55】徐德義籲市民不可掉以輕心

徐德義指，第5波疫情至今，確診雖比最高峰低，但市民不可掉以輕心，疫情仍有反彈可能性，不能鬆懈。他呼籲市民要緊守社交距離，減少不必要人群聚會。他表示，當局非常重視任何和外防輸入有關措施，會審慎考慮下一步，大原則是不能影響防控。

【16:50】市民可使用HA Go應用程式預約指定診所

何婉霞指，市民毋須再成為會員便可使用HA Go應用程式預約指定診所，由3月18日至今，已有1.4萬人成功預約指定診所。詳情即看：【下一頁】

【16:47】至今已為超21,600名病人處方兩款新冠口服藥物

何婉霞指，截至3月30日，至今已為超21,600名病人處方兩款新冠口服藥物，住院病人、指定診所、社區治療設施、暫託中心都有安排處方藥物。詳情即看：【下一頁】

【16:45】過去24小時再有102名病人離世

何婉霞指，過去24小時再有102名病人離世，涉及58男44女，介乎56至105歲。由於數據滯後，在3月23日至3月29日，再有17人離世而未公布。詳情即看：【下一頁】

【16:40】今日新增6646宗確診個案

衞生防護中心公布，今日新增6,646宗確診個案、2,859宗核酸檢測個案，以及3,787宗是快速檢測個案。第五波累計逾114萬宗確診。醫管局今日另呈報119宗死亡個案。

另有7宗輸入個案，其中2宗涉機組人員，3月30日從德國抵港，其餘5人是旅客，涉泰國、印尼等地。

今日新增的2,859宗核酸檢測確診個案中，有458宗由醫院管理局確診、有297宗由公共衞生化驗所確診，其餘2,104由私人化驗所或者其他化驗所確診。

公共衞生化驗所在1,128宗個案中發現，沒有人檢出帶L452R、有1,105宗疑似帶Omicron；另有13宗未能進行基因排序。

【16:30】目標在4月底在院友及長者接種率推高至9成

徐德義指出，本港確診個案下降至7,000宗，個案仍然是高企，大家要保持警覺，以防疫情反彈。他指出，長者接種新冠疫苗接種率仍未如理想，政府開始再到安老及殘疾院舍外展打針，4月中前逾1100間院舍提供不少於2次的外展服務，目標爭取在4月底在院友及長者接種率推高至9成。

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記者：黃穎津