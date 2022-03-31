【第五波疫情】今日新增6646宗確診　第五波累計逾114萬宗個案【不斷更新】

本港新冠疫情持續回落，確診個案連續數天維持4位數。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（31日）出席記者會，交代最新疫情。

衞生防護中心公布，今日新增6646宗確診個案、2859宗核酸檢測個案，以及3787宗是快速檢測個案。另有7宗輸入個案。第五波累計逾114萬宗確診。

【16:55】徐德義籲市民不可掉以輕心

徐德義指，第5波疫情至今，確診雖比最高峰低，但市民不可掉以輕心，疫情仍有反彈可能性，不能鬆懈。他呼籲市民要緊守社交距離，減少不必要人群聚會。他表示，當局非常重視任何和外防輸入有關措施，會審慎考慮下一步，大原則是不能影響防控。

【16:50】市民可使用HA Go應用程式預約指定診所

何婉霞指，市民可使用HA Go應用程式預約指定診所，由3月18日至今，已有1.4萬人成功預約指定診所。

【16:47】至今已為超21,600名病人處方兩款新冠口服藥物

何婉霞指，截至3月30日，至今已為超21,600名病人處方兩款新冠口服藥物，住院病人、指定診所、社區治療設施、暫託中心都有安排處方藥物。詳情即看：【下一頁】

【16:45】過去24小時再有102名病人離世

何婉霞指，過去24小時再有102名病人離世，涉及58男44女，介乎56至105歲。由於數據滯後，在3月23日至3月29日，再有17人離世而未公布。詳情即看：【下一頁】

【16:40】今日新增6646宗確診個案

衞生防護中心公布，今日新增6646宗確診個案、2859宗核酸檢測個案，以及3787宗是快速檢測個案。另有7宗輸入個案。第五波累計逾114萬宗確診。醫管局今日另呈報119宗死亡個案。

今日新增的2859宗核酸檢測確診個案中，有458宗由醫院管理局確診、有297宗由公共衞生化驗所確診，其餘2104由私人化驗所或者其他化驗所確診。

【16:30】目標在4月底在院友及長者接種率推高至9成

食物及衞生局副局長徐德義指出，本港確診個案下降至7,000宗，個案仍然是高企，大家要保持警覺，以防疫情反彈。他指出，長者接種新冠疫苗接種率仍未如理想，政府開始再到安老及殘疾院舍外展打針，4月中前逾1100間院舍提供不少於2次的外展服務，目標爭取在4月底在院友及長者接種率推高至9成。

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記者：黃穎津