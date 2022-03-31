【海外法官】林鄭月娥質疑兩名英國法官辭任涉政治考慮　強烈反對與國安法人權自由扯上關係

▲ 行政長官林鄭月娥今日出席例行記者會時回應事件。

英國最高法院院長韋彥德及副院長賀知義，昨日辭任香港終審法院海外非常任法官。行政長官林鄭月娥今日回應指，對於兩人辭任感到遺憾和失望，但質疑事件涉及一定政治考慮。

林鄭月娥指出，海外非常任法官接受委任，是代表支持香港司法制度，從無要求他們要支持行政機關。她說：「法官的誓言，他們從來擁護的都是基本法效忠的是香港特區，服務的是香港市民，從來沒有説過，也沒有要求過，他們要支持行政機關或是支持、肯定行政機關的政策和措施。」

她續指：「對於今次辭職有這個說法我覺得很奇怪，這個説法是如果不辭任，就會被視為認同或肯定特區管治。」她又強烈反對，將今次兩人辭任與《港區國安法》及人權自由扯上關係。

林鄭月娥又表示，韋彥德及賀知義辭職後一小時內，英國國會下議院正就英國法官應否參與本港司法審訊進行辯論；加上英國政府、首相及外交部都表態支持辭職，認為事件明顯有政治動機。

她表示：「一連串事件很難令人不懷疑整件事是政治鋪排的事件，亦很明顯有行政機關或政客想凌駕司法機關，或者干涉一些法官行為或決定，這個現象我相信路人皆見。」

對於之後會否再委任海外非常任法官，林鄭月娥回應指，要留待終審法院首席法官張舉能決定，但形容今次事件令市民對有關制度感到失望。

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責任編輯：胡偉明

另外，3名澳洲籍的非常任法官紀立信、甘慕賢和范禮全，向香港傳媒表示沒有計劃辭任；而來自加拿大的非常任法官麥嘉琳則未有不評論。