【金宵大廈2】單元海報陸續登場　連詩雅混入公仔與裁縫師胡鴻鈞展奇遇故事

▲ 《金宵大廈2》單元海報陸續曝光。

TVB重頭劇《金宵大廈2》下周一（4月4日）首播，相隔3年終於推出續集，一眾「金宵迷」期待已久。近日劇集頻頻以「唧牙膏式」宣傳，10個單元海報及預告片陸續曝光。

TVB官方社交平台再發布3個單元《OPPA》、《吃播》及《嫁衣》的宣傳海報，今次比起《七樓半》、《雙魚》及《姐姐》相對沒太陰森。

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Oppa不是人？

第7個單元《OPPA》由湯洛雯（靚湯）及郭子豪合演，飾演教師的靚湯與時下少女一樣迷上追韓星，郭子豪則化身高大Oppa「金碩訓」，被靚湯暗戀。兩人展開一場夢幻戀愛，豈料竟發現Oppa原來不是人...

海報中靚湯含情脈脈凝視郭子豪，兩人被粉紅色心心圍住，浪漫氛圍完全沒有半點詭異感覺。

消失的女主播

而第8個單元《吃播》外賣員丁子朗遇上吃貨女主播阮兒，劇情中網紅用外賣App叫外賣，開直播介紹美食期間，卻突然離奇消失。

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怪誕嫁衣櫥

至於由胡鴻鈞及連詩雅主演的第9個單元《嫁衣》，海報稍為有驚喜。向來擁有模特兒纖瘦身形的連詩雅，穿上旗袍融入Dummy公仔之中，幾可亂真！

而飾演孤單又寂莫的裁縫師胡鴻鈞，展露陰森詭異的笑容，令人心寒。究竟裁縫店會有什麼奇遇故事？