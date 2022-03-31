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【疫下支援】賽馬會過去2年撥款17億抗疫　幫助逾300萬港人

社會 15:55 2022/03/31

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賽馬會過去2年撥款17億抗疫，幫助逾300萬港人（資料圖片）

新冠疫情蔓延本港逾2年，賽馬會已撥款17億支援社會抗疫，透過食物援助、送藥服務、網上學習支援，以及向長者派發智能手機，已幫助了超過300萬港人，馬會邀請了近百位慈善社區項目真實受惠者拍攝短片，冀為香港增添正能量。

參與短片的受惠者包括過去兩年在抗疫期間，受惠於馬會派發食物、藥物、數據卡和智能手機的有需要人士，以及16個慈善社區項目的參加者，涵蓋老中青幼、傷健人士和無家者，遍及香港各個階層。

除了支援學童和弱勢社群項目，也有特別為疫情而設的新冠肺炎緊急援助基金，和鼓勵退休人士開展第二人生的樂齡計劃，這些慈善項目背後的小故事，收錄在馬會特設的「眾心至善」專題網頁，歡迎公眾瀏覽。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

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責任編輯：鄧凱文

 

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