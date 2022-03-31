【第五波疫情】黃錦星視察電動接種車　首部本地研發可換電池低地台電動小巴及貨車

▲ 黃錦星視察以電動接種車。（政府新聞處）

現時第五波新冠疫情仍然嚴峻，​環境局局長黃錦星今日（31日）到觀塘翠屏邨視察以電動接種車形式運作的新冠疫苗流動接種站（四號站），呼籲市民需盡早接種疫苗，在保護自己和家人的同時，也保護醫療系統。

黃錦星今早視察流動疫苗接種站（四號站）的運作。生產力局早前與本地汽車公司合作研發本地首部「可換電池低地台電動小巴及貨車」，近期為方便市民在社區接種新冠疫苗，遂將該輛電動車改裝成為新冠疫苗流動接種站（四號站），自3月初起，已經走訪多間院舍、學校及屋邨，便利市民大眾包括長者及學生接種新冠疫苗。

黃錦星表示，發展「綠色運輸」是減緩氣候變化的必要工作範疇之一，政府會推動電動及新能源公共交通工具、商用車試驗和普及應用電動巴士，力爭2050年前實現碳中和。

該輛電動車擁有純電動設計，車頂更設有太陽能光伏板，兼顧效率與環保，運行時在路邊不會排放廢氣，即使長時間開動或停泊運作，也不會影響周邊的空氣質素。

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責任編輯：李榮忠