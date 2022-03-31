【逐流時代】黃德斌林耀聲回顧演員生涯淚與汗　走過高山低谷歷人情冷暖

▲ 亞洲電視旗下的亞洲心動娛樂（AMM心娛）首部劇集《逐流時代》現正播放，有份演出的黃德斌和林耀聲一起受訪。

成功是成為坐擁過億身家、萬人之上的富豪？還是當一個按着自己心意去走的窮小子？

「富豪」黃德斌和「追夢少年」林耀聲於亞洲心動娛樂（AMM心娛）首部劇集《逐流時代》中各有選路向，你會選擇攀上上流社會或簡單地當一個普通平民？

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爭名逐利

入行34年的黃德斌和入行15年的林耀聲都先後演過各種大大小小的角色，亦曾走過演藝路上的高山低谷，二人跟TOPick分享如何走出低潮期。

劇中的林耀聲飾演葉港偉，並有兩名為中環上班族的哥哥，分別是葉港強（麥子樂飾）和葉港智（黃又南飾）：「故事講述我們三兄弟如何在香港這金融社會爭名逐利，我是戲中唯一一個青泉，一個追音樂夢的大學生。」

「我是幫助他們盡量上上流社會，一個所謂的城中名人。」飾演富豪宋遠圖的黃德斌飾說。

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上流社會

談到心目中的上流社會，黃德斌認為：「住半山吧！」林耀聲則謂：「住洋樓、養番狗！」

黃德斌補充：「只不過《逐流時代》裏，所謂的上流就如他們主宰了社會上的一些資源，慾望亦非常強。慾望可以去到甚麼也不顧，包括親情也不理會，亦會利用身邊所有人，令自己更加鞏固。因為有此思想，其路徑會愈走愈不能回頭。」

林耀聲透露角色跟上流社會的關係：「一個夾Band的Band友，他不像大哥般會追名逐利，因為某些事而被逼參與。劇中很多人對慾望很渴求，我的角色是催化劑，並非利益上的慾望。」

黃德斌認為病態就是權力的慾望：「貪得無厭，明明甚麼也有，但也仍然覺得不夠，需要拉攏其他人。我演的人物是多次可回頭，上天給予提示叫他回頭，但他仍選擇不回頭，這是其中一種病態。當人到了某個階段，當已擁有一切時，慾望亦愈來愈大，這是一種病態。」

▲ （《逐流時代》海報）

演員之苦

「台上一分鐘，台下十年功。」

演員為每一幕戲都花上了不少心思和時間，演活一個角色從來都不易。

林耀聲透露：「拍攝時不困難的，現場可溝通、有Input，導演也有GuideLines。如何去理解角色、角色的性格，對我來說是最難。拍之前對角色有未知的恐懼，需要付更多心機去為人物設定，事前要做很多角色的功課。」

黃德斌指當演員的先決條件是捱得，「除了Physical，Mental也要（捱得），如果不捱得，特別是今時今日，媒體可以有很多不同的意見給你，如何去吸收和消化意見，現時當一個藝人或公眾人物不容易。」

他又謂：「新入行的演員需要考慮能否承受得到這種過山車的感覺，今日將你捧上天，明日將你踩做地底泥。之後就是做功課，心理、生理的狀態也要保持得很好，方可持續去發展。」

▲ （《逐流時代》海報）

兩代演員

縱然黃德斌和林耀聲的對手戲不多，林耀聲在片場內亦向前輩偷師，他大讚對方專業，「他在Roll機前很愛說笑，令氛圍很放鬆，演的時候則能演活富豪、大老闆那種氣場。」

黃德斌稱讚林耀聲是個好演員，「看他的回應便知道，很穩陣。演戲時穩定且投入情感。第一天看見他和黎紀君在對稿，那不過是剛開始拍攝，他們已很有CP的感覺，很勤力、用心。」

近年經常與年青演員合作的他寄語新一代演員，「總之不要忘記自己的初衷，有那種熱誠，我們這老鬼也是，Carry On，繼續去才能做到更多、更好的。」

▲ （《逐流時代》海報）

渡過低潮

演藝之路崎嶇難行，經歷過低潮期的林耀聲分享看法，「瞓咗佢（低潮期）。需要調整自己的心態，可能會覺得很不開心，為何這麼久也沒被人看見？回想起其實只要一直在做，便會被不同的人看見。之後有工作來，便過了低潮。」

黃德斌說：「接受現實，面對現實。接受必然出現的高高低低，沒有低潮何來高潮，一來就高潮，那不是高潮吧。接受過後便去面對，不要逃避，原來是有低潮期的，便自然地去打發時間，尋找一些方式去迎接你的高潮。」

他又說：「只懂沉淪下去便沒有意思，沉淪的話永遠都繼續沉淪。面對和認知它，隨時作準備，高潮來臨時，如果沒準備好又怎給你工作呢？」

化妝及髮型：Carmen Chung@carmencmakeup_cc（林耀聲）

記者：梁樂欣