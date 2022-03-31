【MIRROR成員】姜濤自言要在最美好時光退出　想享平靜生活：30歲轉做幕後

▲ 姜濤想過平靜生活。

MIRROR人氣王姜濤轉眼入行近4年，他日前接受電台訪問透露自己現時較入行前成熟，思想不再較早期那麼天真。

姜濤說：「可能呢幾年好快地發生咗好多嘢，成個人反而係deep咗好多。啱啱入行嘅時候天真好多，天真呢方面依家少咗好多，我諗呢方面改變最大。」

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計畫退休

其實姜濤多次受訪時都不禁提到想盡快退休，原來這個想法並不是開玩笑，而是他自覺這行並不適合自己，並想在其最美的時光退出：「我未必會喺呢一行stay得好耐，呢個係我一直以嚟都有同大家講嘅一件事。唔知呢，可能除咗上舞台之外，呢一行嘅其他嘢唔係好適合我。」

他續指想過回平靜的生活：「啱啱入行嗰陣冇諗咁多，但已經有一個直覺，可能唔係太適合，身邊嘅人都會話，你愈入得耐你愈放唔低，但我反而愈入得耐愈想放低。我想將我最想留低表演嘅嘢、喺自己最好嘅時光留低，之後就過番一啲安靜嘅生活。」

▲ 姜濤轉眼入行近4年。

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轉型幕後發展 不介意當醜角

而且原來姜濤有意計畫在30歲後轉型當幕後，更直言羨慕周潤發的生活：「我覺得佢好好，住喺山上面，得閒落嚟拍吓戲，我諗嗰個係我理想嘅生活狀態，可能我過咗30歲之後應該會轉行做演員，或者幕後都唔定。」

不過要成為演員絕不容易，外表俊朗的姜濤自言絕不介意當醜角、肥仔，更笑言自己必定很容易變回肥仔：「我就可以，但我公司接唔接受到，因為要好長一段時間先可以減番，但如果做醜角，我覺得冇乜所謂，以前包袱比較重啲，但依家對演戲嘅了解多咗少少，演戲係另一個專業，你喺嗰個專業入面，你要做到嗰個角色。」

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進軍大銀幕

至於早前姜濤首次接拍電影《阿媽有咗第二個》，在電影處男作飾演外賣員，面對眾多前輩毛舜筠、導演彭秀慧等，當然有所壓力。

但他坦言與他們聊天過後，壓力大減：「可能我份人冇咁易打開心扉，前期比較封閉自己，後期合作就愈來愈好。」