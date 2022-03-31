【海外法官】大律師公會稱兩周前已收到法官辭任消息　曾致函英政府游說

▲ 大律師公會曾致函英國政府游說。（資料圖片）

英國最高法院院長韋彥德、副院長賀知義辭任香港終審法院非常任法官。大律師公會主席杜淦堃指，兩名法官辭任之前，大律師公會約於兩星期前已收到相關消息，並曾向英國政府游說及解釋公會立場及游說，公會對於他們辭職的決定深感遺憾。

杜淦堃今日上午見記者，稱公會曾接觸商界及法律界人士進行游說，亦曾與律師會向英國首相致函，解釋大律師公會的立場。他表示，留意到二人辭任之後，本地及外國對香港的法治及司法獨立都表達了不同的意見，事件無疑短期內為香港帶來衝擊，但相信終審法院毫無疑問會繼續履行憲制責任，有能力繼續維護法治及司法獨立，懇請公眾給予時間讓法庭證明，在這個階段不要妄下結論。

他續指，韋彥德和賀知義的聲明已表明香港法庭受到國際尊重，但考慮到英國的國家利益而作出今次決定，不相信辭職決定並無政治壓力。杜淦堃又認為，兩人既然認同香港終審法院受國際尊重，有指法官難以在不視為背棄政治和言論自由的觀感下繼續服務的說法，沒有理據支持。

杜淦堃表示，希望法治及司法獨立的議題討論，不被政治或外交元素滲入，大律師公會在未來日子不會放棄任何機會，向本地或海外任何有關人士解釋香港的情況及立場。

他又提及，另一海外非常任法官岑耀信公開信指出，一些呼籲英國最高法院法官辭任本港非常任法官的人，是以政治動作意圖杯葛中國，他希望其他海外法官抱持岑耀信的觀點。

律師會副會長湯文龍今日接受一個電台節目訪問時表示，對二人辭任表示遺憾，認為他們將辭任原因說成《港區國安法》打壓言論自由和影響司法獨立，有欠公允。他指，目前終審法院仍有4名本地及10名來自其他普通法地區的非常任法官繼續履行職務，相信司法人員推薦委員會一定會根據《基本法》，考慮邀請任何普通法地區的法官，參與終審法院的審判，包括有人提出的馬來西亞、新加坡或印度法官。

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記者：陳葆琳