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【遠離毒品】21歲以下吸毒人數按年飆44%　最多人食可卡因和大麻

社會 16:30 2022/03/31

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（資料圖片）

禁毒常務委員會今日（31日）表示，去年被呈報的整體吸毒人數較2020年上升4%，其中21歲以下青少年吸毒人數較2020年上升44%，佔整體被呈報吸毒人數15%；而涉及毒品罪行的被捕人數較前年上升20%。

根據藥物濫用資料中央檔案室的最新統計數字顯示，去年被呈報的整體吸毒人數由5776人上升至6019人。去年的升幅主要受被呈報21歲以下青少年吸毒人數上升的帶動，有關人數由前年的607人上升至873人。

毒品種類方面，海洛英、甲基安非他明（俗稱「冰毒」）和可卡因為去年首3類最常被吸食的毒品，而21歲以下青少年最常吸食的毒品則是大麻、可卡因和氯胺酮（俗稱「Ｋ仔」）。首次被呈報的吸毒人數方面，去年的人數較前年上升24%，由1596人上升至1979人。
 
禁常會注意到有更多人，尤其青少年被呈報吸食可卡因和大麻。去年被呈報吸食可卡因和大麻的人數分別較前年上升47%，由727人上升至1071人和33%，由749人上升至994人。同期21歲以下青少年被呈報吸食可卡因的人數上升85%，由209人上升至387人，而青少年被呈報吸食大麻的人數上升48%，由326人上升至483人。
 
根據執法部門的統計數字，去年全年涉及毒品罪行的被捕人數較前年上升20%，由3849人上升至4 634人。同期21歲以下青少年的被捕人數上升32%，由514人上升至678人，當中主要涉及大麻。
 
禁常會主席李國棟醫生稱，香港的吸毒和毒品情況雖然整體受控，但要時刻保持警惕，特別是近年有更多青少年被呈報吸毒，以及種種原因使他們降低對大麻這種毒品的戒心，關注疫情帶來的影響，但是吸毒絕對不是處理壓力的正確方法。

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責任編輯：余思嵐

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