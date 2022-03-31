【疫下消費】惠康4月1日800款貨品低價發售　各分店陸續回復正常營業

▲ 惠康4月1日起推800款貨品鎖定低價計劃，惠康萬寧各分店陸續回復正常營業。（惠康提供）

面對持續的疫情，惠康今日（31日）宣布於4月1日起再度延續「日日有低價」計劃，並進一步將貨品種類增至超過800款，保證有關貨品價格於半年內維持不變，涵蓋各類新鮮食品、奶製品、油米雜糧等。

過去三個月，第五波疫情對各行各業造成打擊，嚴重影響香港經濟和民生。有見及此，惠康推出「日日有低價」計劃，當中產品的價格在半年內會一直鎖定在指定低價，為顧客提供穩定並具透明度的低價保證。

新一輪「日日有低價」精選貨品增至超過800款，涵蓋各類新鮮食品、奶製品、油米雜糧、罐頭乾貨、零食、清潔用品及日用品等，當中包括可口可樂、維他奶純豆漿、獅球嘜花生油、長城牌火腿豬肉罐頭、Meadows衞生紙、詩樂氏消毒濕紙巾及御品皇頂級泰國茉莉香米等。

DFI 零售集團北亞區行政總裁朱秉志表示，第五波疫情不但嚴重影響了跨境物流供應鏈和業務整體運作，而本港的食品及日用品價格的波動更影響了整體社會的經濟及市民的生計，氣團體會到穩定的貨品價格和存貨供應對消費者的重要性，希望透過進一步延長及擴展「日日有低價」計劃，在未來六個月繼續鎖定超過800款貨品的價格。即使面對運輸和來貨成本上漲，惠康對顧客的承諾依舊不變，主動承擔成本價格的壓力，與香港市民攜手走出疫境。

「日日有低價」是惠康回饋社會的其中一項措施，於2020年10月推出，初期鎖定約300款貨品價格。去年10月，惠康於計劃一周年，同時宣佈延續「日日有低價」365日，而由4月1日起計劃內之貨品更增加至超過800款，承諾低價至少維持至今年9月30日。

為醫護界推出專屬購物優惠

另外，為感謝醫護人員努力不懈抗疫，惠康特別推出專屬購物優惠，於4月1日至4月14日期間，顧客凡出示有效醫護證件，即可以半價購買指定產品， 齊為醫護打打氣。

惠康萬寧全線分店陸續回復正常營業

惠康旗下超過320間分店將於4月1日回復正常營業時間。顧客可於惠康網站查閱有關各分店營運時間詳情。

另外，萬寧全線約300間店舖已經回復正常營業，繼續服務當區居民，唯現時晚上人流較少，部分分店晚上營業時間稍為縮短，顧客可於萬寧網站查閱有關各分店營運時間詳情。

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責任編輯：陳麗娜