  • 27°C
香港時間 : 2022331日 (週四) 16:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【危駕致死】涉石澳駕車撞斃女子　女律師被控危駕致死准保釋候訊

社會 16:12 2022/03/31

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

女律師涉於去年10月底在石澳道危駕致他人死亡，案件今於東區裁判法院提堂。資料圖片

40歲女律師涉於2021年10月，駕駛私家車沿石澳道駛近土地灣時撞斃1名女子，被控1項危險駕駛引致他人死亡罪。涉案律師今（31日）於東區裁判法院提堂，暫毋須答辯，裁判官將案件押後至6月23日再訊，被告准以現金1萬元保釋侯訊。

被告楊藹欣（40歲，律師），被控1項危險駕駛引致他人死亡罪，控罪指她於2021年10月31日，在柴灣石澳道（南行）土地灣村對外在道路上危險駕駛一輛私家車，引致李秀蘭死亡。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

律師 經濟 危險駕駛 東區 治療 柴灣 小學

最高瀏覽

【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
11:39 2022/03/30
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
【人夫放假約出去滾】洪永城談舊愛唐詩詠　阿Bob追問曾否對黃翠如心動
13:29 2022/03/30
【人夫放假約出去滾】洪永城談舊愛唐詩詠　阿Bob追問曾否對黃翠如心動
【逐流時代】麥明詩水著+低胸裙連環色誘麥子樂　十優港姐獲讚靚過選美時代：內外兼備
12:39 2022/03/30
【逐流時代】麥明詩水著+低胸裙連環色誘麥子樂　十優港姐獲讚靚過選美時代：內外兼備