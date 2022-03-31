【危駕致死】涉石澳駕車撞斃女子　女律師被控危駕致死准保釋候訊

▲ 女律師涉於去年10月底在石澳道危駕致他人死亡，案件今於東區裁判法院提堂。資料圖片

40歲女律師涉於2021年10月，駕駛私家車沿石澳道駛近土地灣時撞斃1名女子，被控1項危險駕駛引致他人死亡罪。涉案律師今（31日）於東區裁判法院提堂，暫毋須答辯，裁判官將案件押後至6月23日再訊，被告准以現金1萬元保釋侯訊。

被告楊藹欣（40歲，律師），被控1項危險駕駛引致他人死亡罪，控罪指她於2021年10月31日，在柴灣石澳道（南行）土地灣村對外在道路上危險駕駛一輛私家車，引致李秀蘭死亡。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟