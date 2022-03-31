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【婚前噩耗】男友婚前檢查證患癌提分手　港女難捨5年情︰佢話費事拖累我人生

親子 17:15 2022/03/31

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有港女指男友婚前檢查發現患上癌症，向她提出分手，以免拖累她。

結婚是人生大事必須慎重考慮，決定結婚的二人想必已認定對方。近日有港女於網上討論區分享，正計劃與男友結婚，可是男友在身體檢查後發現患上癌症，更向她提出分手，以免拖累她。港女不捨男友，不知如何做才好。

準備結婚男友患癌第一期

該名港女在「香港討論區」以「臨結婚bf先check到有cancer」為題發文，表示與男友已拍拖5年，準備明年結婚，但男友做身體檢查時發現「有啲指數唔妥」。經過詳細檢查後，證實他不幸患上癌症。她講述男友的反應︰

佢知道之後好平靜咁話同我分手，話費事拖累我人生，但我唔捨得，點算好？

港女指男友原來平時已出現一些癌症徵症，但他卻一直忽視。她其後補充，男友患上名為「神經內分泌腫瘤」的癌症第一期，並分享他現時的情況，「而家食緊藥控制，唔得既話就做手術」。

最新影片︰

網民︰係共患難嘅時候

不少網民都認為，面對男友患癌，港女更應陪伴他共度難關，結婚一事之後再打算，目前最重要就是與男友抗病，而且男友現時癌症第一期，康復機會很大。有網民留言，「有病梗係醫咗先」、「postpone婚期可以嗎」、「俾我唔會分手，陪佢一齊度過」、「比悲傷更悲傷的劇情？」、「而家係共患難嘅時候」、「今時今日的醫術，或者有得醫」。

另一方面，也有網民覺得男未婚女未嫁，不需要任何承諾，表示「分手啦，依家邊有不離不棄」、「你重有大把日子過」、「你有自由選擇的權利」。點擊睇更多網民意見︰

    點擊圖片放大
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神經內分泌腫瘤非絕症

神經內分泌腫瘤因神經內分泌細胞出現變異，而引起的惡性腫瘤，可以發生在身體各處。內科腫瘤科專科吳劍邦醫生曾撰文指出，雖然神經內分泌腫瘤可以在身體多個器官發生，聽起來非常可怕，但卻非不治之症。

吳醫生指，治療神經內分泌腫瘤和其他癌症一樣，若腫瘤尚未轉移，通常以外科手術切除為主要治療方法。倘若患者確診時，腫瘤已經發生轉移，則以標靶藥物、化療、電療等為主要治療方法，手術也可作為輔助。

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責任編輯︰王明芳

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