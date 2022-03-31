【MCL CINEMAS Plus+】英皇+麗新聯手建全新戲院品牌　頭炮項目今夏登陸荷里活廣場

分別由香港兩大戲院業巨頭「英皇影院集團」及「麗新集團MCL院線」在今日（3月31日）宣布攜手建立、共同投資及合作發展的全新品牌：《Emperor Cinemas Plus+》及《MCL Cinemas Plus+》

集合雙方實力

雖然近兩年香港以致全球的電影市場因新冠疫情面對沉重打擊，然而「英皇影院集團」及「麗新集團MCL院線」表示仍深信電影始終是廣受普羅大眾歡迎的娛樂，疫情過後，消費模式將會逐漸復元，觀眾對入戲院欣賞電影的需求亦會有增無減。

因此，兩個集團透過這次突破性合作，期望集合雙方穩健實力，共同面對挑戰，走出陰霾，為戲院業帶來更美好及更長遠的發展。

《Emperor Cinemas Plus+》及《MCL Cinemas Plus+》分別由「英皇戲院」及「MCL院線」負責營運及管理，而其中的票務操作，會員制度及各類形的推廣優惠等，都分別由其主理的院線執行，互不影響。

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頭炮即將登場

在今個夏天，座落於鑽石山荷里活廣場的《MCL Cinemas Plus+ Plaza Hollywood》，將由「MCL院線」全新影院品牌《MCL Cinemas Plus+》重新建造。

至於由「英皇戲院」主理的《Emperor Cinemas Plus+》項目亦將會在不久將來同大家見面。

有關方面發新聞稿表示：「長遠而言，『英皇影院集團』及『麗新集團MCL院線』將集兩大戲院業巨頭的資源優勢與豐富經驗，協力策劃及經營更多優質戲院，讓電影院市場繼續發光發亮。」