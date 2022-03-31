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【元宇宙】「龍之子」港日合辦虛擬動漫展　經典卡通人物踩入NFT界

休閒消費 16:20 2022/03/31

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「龍之子」將首辦虛擬動漫節。

香港受疫情影響，所有演唱會、展覽活動都取消或延期舉行，資深演唱會製作人馬家榮有見及此，聯同動漫展覽達人葉宜昌舉行虛擬展覽，首炮邀請世界知名動畫製作公司「龍之子製作」 Tatsunoko Production參與其中。日本動漫人物「宇宙騎士」、「功夫貓黨」、「小蜜蜂尋親記」等動漫與fans隔空見面。

馬家榮指虛擬動漫展覽可為港人「解悶」，坦言虛擬展覽將解決「退飛、延期」的煩惱：「其實退飛呢啲經驗，應該好多人都試過，大家都『餓』咗展覽好耐，大家可以有全新嘅體驗。我係演唱會嘅製作人，所以都同本地嘅歌手傾緊搞虛擬演唱會，嚟緊會有公佈，我深信呢啲都係大家鍾意嘅歌手。」

馬家榮認為藝人已涉獵「元宇宙」產品，洽談合作並不困難：「佢哋都知咩係NFT，所以好願去試新嘢，所以唔介意試吓搞虛擬演唱會，甚至同實體騷結合，暫時目標喺10月會舉辦第一場虛擬演唱會，年尾更有虛擬電影嘅體驗。不過我覺得實體演唱會唔會被取代，依然會有Fans入場。」

兩位策劃人馬家榮（右）及葉宜昌。

同場的動漫展覽達人葉宜昌曾舉辦多個動漫展覽，例如「吉卜力動畫世界」、「Frozon夢幻特展」等等，他表示虛擬展覽有更高製作自由度，盼觀眾有非一般體驗：「我地唔受場館高度、地方大小的限制，令大家可以投身更真實的動漫場景，甚至有動漫嘅手稿展出！呢一刻得地同Tatsunoko Production有十五套動漫嘅合作，嚟緊會陸續有唔同嘅漫畫人身現身，希望引起大家嘅集體回憶。」

龍之子是日本首屈一指的卡通王國，1960年代開始創製動畫，旗下的經典卡通角色，包括馬赫GoGoGo、乞嗤大魔王、神勇飛鷹俠、戰士高廸安、宇宙騎士利刃和功夫貓黨等等，曾陪伴不同年代的香港人成長。是次活動將結合線上線下、實體及虛擬世界，在另一國度重現超過半世紀的經典人物及角色，將NFT和元宇宙大眾化。

公開發售活動將於2022年4月17日香港時間晚上九時，在VEX的網站（www.vexmeta.shop）進行。限量版「龍之子手辦公仔及NFT盲盒」一套售價為65美元，包括一個約10厘米 （PVC 製）限量版龍之子實體手辦公仔，及相同角色3D Model NFT一枚。

VEX更會於7月開設龍之子元宇宙展覽館，屆時買家可用持有的NFT，在VEX Metaverse 龍之子元宇宙化身該角色，在展覽期間無限次進入、瀏覽及參與互動。展覽會將呈現15款獨家龍之子 IP的虛擬展覽，首次登場的5款IP包括：神勇飛鷹俠、乞嗤大魔王、小蜜蜂、宇宙騎士利刃和功夫貓黨經典角色。

記者：Eric

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