【非禮判囚】涉尾隨女子回家梯間掀裙摸胸　廚師認非禮罪判監4周

▲ 廚師涉尾隨女子回家，於梯間肆意非禮，今於西九龍裁判法院被判監4星期。資料圖片

28歲廚師涉晚上於深水埗尾隨女子回家，在唐樓梯間掀起事主短裙，再將事主推倒及撫摸她的胸部，涉案廚師被捕後稱被事主所穿的連身短裙吸引，遂尾隨她回家。涉案廚師今（31日）於西九龍裁判法院承認猥褻侵犯罪，被判監4星期。

被告曾智藝(28歲)，報稱廚師，承認1項猥褻侵犯罪。控罪指被告於2022年3月26日，在深水埗北河街某唐樓的樓梯間猥褻侵犯女子X。

案情指，被告與X互不相識，事主X案發當晚正在回家途中，步行至案發唐樓6至7樓之間時，遭被告掀起短裙，並捉着雙及按在地上，隔著衣服撫摸胸部。被告撫摸X胸部後，嘗試掀起X的裙，但X大叫，被告遂立即逃跑。

警方查閱閉路電視片段後拘捕被告。被告在警誡下稱，他於一時衝動下犯案，被告指當時被X所穿的連身短裙吸引，遂尾隨她至案發地點，並作出涉案行為。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟