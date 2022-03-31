【公務員薪資】網傳公務員或要減薪　梁籌庭：目前消息都係假

▲ 第五波疫情持續。（資料圖片）

第五波疫情仍在持續，市面蕭條。2022年薪酬趨勢調查工作即將開鑼，繼華員會早前提出中止調查，呼籲繼續凍薪後，網上出現公務員今年或會減薪的傳聞。TOPick今日（31日）向公務員工會聯合會總幹事梁籌庭查詢，他指薪酬調查涵蓋的數據是從去年的4月2日到今年的4月1日，因此目前流傳的消息「都係假。」他認為，公務員若減薪，也會對私人市場造成骨牌效應，雪上加霜。

資深人力顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍卻不這樣認為，她指私人市場基本在1月及4月已經有薪水調整，而薪酬調查的邏輯是「政府公務員跟私人市場，非私人市場參照公務員薪酬」，大約之後一成的機構或企業，如社福機構、巴士公司等會受影響。具體的行業，仍然會根據需求的多少調節薪資水平，「譬如IT缺人，唔會因為公務員減薪就減薪請人；旅遊航空呢類蕭條嘅行業，也不會因為公務員加薪就跟隨。」

立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席郭偉强認為，應按機制繼續進行薪酬趨勢調查，視乎調查結果和通脹數據等因素決定調整幅度，但若政府盲目再凍薪或會影響公務員士氣。有議員認為公僕在疫下加薪或減薪，均會引起爭議，政府需作出政治決定。

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記者：袁澍