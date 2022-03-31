【轉讓亞博】政府向機管局轉讓亞博館所有權益　機管局將投資擴建

▲ 政府向機管局轉讓亞博館所有權益。（資料圖片）

政府今日（31日）宣布，向機管局轉讓亞洲國際博覽館的所有權益，轉讓後機管局全資擁有亞博館。

政府發言人表示，自亞博館成立以來，機管局一直是擁有人之一，並於2018年9月起接手管理亞博館。由機管局全資擁有和管理亞博館，可讓亞博館與航天城，以至整個機場城市發揮更大協同效應。

按照政府提升及擴展香港舉辦大型活動基礎設施的整體策略，在有關轉讓後，機管局將投資擴建亞博館。擴建後的亞博館可提供10萬平方米的可租用會展面積及一個可容納超過2萬人的多用途室內場館，為大型國際會展、娛樂和體育活動提供場地。



發言人又指，機管局透過全資擁有亞博館，可充分發揮其管理會展場地的經驗和機場城市發展的策略價值，有助在國家《十四五規劃綱要》的支持下鞏固和提升香港國際貿易中心的地位。有關轉讓不會對亞博館的日常運作帶來實質改變，政府亦會繼續監察亞博館的運作和發展。

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責任編輯：陳梓蔚