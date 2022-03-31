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【死亡個案】再多119名染疫者離世　今波疫情累計7612宗死亡個案

社會 16:44 2022/03/31

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君（資料圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（31日）下午於疫情記者會表示，公立醫院再多119宗死亡個案，令今波疫情累計死亡個案共7612宗。

今波疫情死亡個案共7612宗，年齡介乎11個月至112歲，年齡中位數為86歲，其中8宗兒科病人；呈報個案的病死率約為0.66%。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去24小時有102名病人死亡，涉58男44女，介乎56至105歲，53人來自院舍、67人無打針、25人打一針、9人打2針、1人打3針，97人65歲或以上長者，昨日3名病人離世較年輕：

  • 56歲男：有癌症
  • 56歲女，59歲男：都有長期病

因數據滯後，3月23日至29日有17人於較早前離世，涉13男4女，62至98歲。

此外，過去24小時新增13名病人情況危殆、目前有33人情況嚴重，84名危殆病人於深切治療病房留醫。過去一日有1416人出院，10多人入院篩查發現確診，20多病人被列為密切接觸者；另醫管局累計共21163名職員曾確診，其中18839已返回工作崗位。

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記者：鄧凱文

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