【育兒心得】老師訴苦網課對SEN學童有難度 面對面的接觸是zoom取替不了

▲ 面對面的接觸，是ZOOM無法取代的。

最近負責SEN的老師朋友找我訴苦，對於在網課幫助有特殊學習需要的學生感到很乏力，他們平日實體課已經很難集中，網課更加雲遊丈外，她又不能以實物在他們身邊指導，無論老師和學生都感到很痛苦。

我能夠完全明白，始終網課是平面的，面授卻是立體的，當學生能在課室以五官感受老師的教學，記憶會加深，學習效益也更大，老師亦能更準確地掌握學生的學習進度，面對面的接觸和聯繫是zoom取替不了的。

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就像前幾天，小兒學等值分數 (equivalent fractions ），老師堂上講了幾個回合，又睇片、又畫畫，又用模型，小兒還是一舊雲，對着功課發呆。雖然老師已經十分努力以生動方法示範，但對孩子來說，在電腦屏幕內發生的所有事都是平面的，他觸摸不到那些模型，老師亦不能立即走到他旁邊，了解清楚他有什麼不明白。

最後，我到雪櫃攞了幾條KitKat 朱古力，每條切開不同均等分，亞仔才開竅，因為他看得到、摸得到、還可以食落肚，就是這樣，他便完全明白了。

不過，就算老師可以回復面授教學，如果只是依書直說，沒有互動，沒有任何生動方法引起學生的學習動機，老師如平板電腦一樣，那麼便浪費了實體學習的樂趣，缺乏教育應要的立體感，便和繼續zoom課沒有什麼大分別了。

雖然網絡很進步，是相當方便的工具，但我們都需要與人在同一環境呼吸同一空氣、感受同一溫度，大家能夠接觸，面對面溝通，這才是真實的關係。

這幾年的教育彷彿是long D關係，師生要靠網絡維持學習，極期望大家快些相見，亦希望見面時能預備好，添多些火花，令彼此更喜歡對方，而不是因為分隔太久太遠，最後分手收場！



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