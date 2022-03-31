【好爸爸】黃一山大仔兒時疑DNA突變患罕見病　細龜全家移居廣州19年珍惜父子情

▲ 「細龜」黃一山接受內地傳媒訪問，談及妻兒及移居廣州的原因。

57歲「細龜」黃一山近年主力內地發展，日前他接受內地傳媒訪問時形容自己是「新廣州人」，讚歎內地市場發展蓬勃；他透露因為大仔兒時發現患罕見病，但又要兼顧內地工作，所以於2003年決定舉家移居廣州，至今已經19年。

有「周星馳御用配角」之稱的細龜，在內地擁有高知名度，拍攝工作密食當三番，努力為2名兒子籌醫藥費與學費。細龜日前先後接受《新華社》和《南方周末》的訪問，透露一家人現居於廣州番禺，因為番禺是媽媽的家鄉，宜選擇較熟悉的地方居住。

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大仔疑DNA突變影響腦部

他形容自己是「新廣州人」，比地道廣州人更熟悉廣州，他平日會到快餐店食飯、坐地鐵及巴士出入，「這樣才能知道老百姓的生活，有時不用開工我就會留在家中數天。」

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細龜現與太太杜婷婷、27歲大仔黃頌衡同住，並養有一狗兩貓，平日在家最喜歡與狗貓玩耍。細龜十分「黐家」，現時他正在佛山拍劇，如果下午收工，就會馬上坐車返屋企。他感慨要珍惜與大仔的相處時光，因為大仔患有罕見病，情況隨時有變。

其實大仔嘅身體，幾歲開始就發現佢有腦部問題，唔知係唔係DNA突變。如果我成日走咗去外面拍戲兩三個月，我唔知佢中間會有咩變化。

▲ 細龜稱大仔幾歲大時發現身體出問題，懷疑是DNA突變令他患上罕見病。（影片截圖）

居粵方便兼顧家庭與工作

這亦促使他決定全家由香港移居廣州，方便照顧家庭，「當時有3部電視劇在身，拍攝時間亦需要數個月，不如全家直接搬到廣州，返去香港看老爸老媽、兄弟姊妹、同學和朋友也很方便。」他讚嘆內地的交通便利，加上演藝市場發展蓬勃，為他提供了一個更大的表演舞台。

同樣是演戲、同樣是唱歌，同樣是做表演，為什麼不找一個更大的平台？這個世界不會等你，每一個人都只有24小時，這個世界是很公平的，但當你步伐慢了，人家就會把你趕上，甚至超越。

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細龜稱現時有拍攝不同短片，在抖音、小紅書等內地社交平台發放，他揚言自己的網絡粉絲量有500多萬，「不能老是活在以前的那種狀態與光環下，應該與時並進，吸納一些年輕粉絲，藝術生命才會一直延續下去。」他揚言將來年老退下來，會利用自己所見所聞去做善事，回饋社會。

細龜在訪問中亦感謝家人的支持，他與太太於1995年3月結婚，至今27年，他感謝兒子在父母的關係上貢獻了很大功勞，「我覺得只要有信仰、有信心，可能人類包括我，可以創出一些奇蹟。」

▲ 細龜與太太育有一對兒子，一家四口生活幸福。（微博圖片）

學霸細仔讀英國UCL

至於22歲細仔黃頌匡現時正在英國留學，2019年在內地國際學校Ulink College（ULC）畢業後，考入英國倫敦大學學院（University College London，UCL），成為千億新抱徐子淇的師弟。UCL於2022年QS世界大學排名中高踞第8位，難怪細龜對學霸兒子感到驕傲。

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細龜曾向傳媒透露，兩名兒子的醫藥費和學費，每年便花掉過千萬元，他賺到的錢大部分都放在兒子身上。他對此無怨無悔，認為投資在小朋友身上，比投資任何東西都值得，因為知識等於財富，做爸爸的責任就是要好好教育下一代，讓一家人安好。

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責任編輯︰林綺玲