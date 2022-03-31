【明星減肥】金世正拍攝《社內相親》23天減11磅　公開瘦身餐單分享5招女團減肥法

▲ 金世正公開瘦身餐單，分享5招女團減肥法。

熱播韓劇《社內相親》話題十足，連帶飾演女主角的25歲演員兼歌手金世正也引發關注。金世正在劇中的造型，展現出她的美貌及窈窕身段，原來背後付出並不少。她曾表示自己並非易瘦體質，而為了在劇中更上鏡，她就在23天內減去5公斤（約11磅），毅力驚人。

▲ 《社內相親》由安孝燮和金世正主演。

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由安孝燮和金世正主演的電視劇《社內相親》，改編自韓國熱門網絡漫畫《我和社長相親相愛》。故事講述申夏莉（金世正飾）代替好姊妹兼名門千金陳映書（薛仁雅飾）去相親，豈料對方竟是自己公司的社長姜泰武（安孝燮飾）。因為被交代需趕跑相親對象，申夏莉使出各種男人最討厭的行為，甚至不計形象主動邀約去酒店開房，諸多浮誇行徑卻被對方視為毫不造作，甚至迅即被求婚。

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劇集輕鬆惹笑的情節令觀眾沉迷其中，而本身透過女團出道、曾經是解散組合 I.O.I 及gu9udan成員的金世正，也一改可愛偶像形象，劇中打扮富有女人味。為了更貼合角色需要，她進行減肥計劃，在短短23天內減去11磅。

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自言不是易瘦體質的金世正，自出道以來一直努力維持外貌身材，以下是她的5個修身保養重點：

1.間歇性斷食

金世正在遇上重要拍攝行程時，會進行間歇性斷食。每天下午5點後不進食，一天只吃兩餐，若太餓就會用少量番薯及堅果充飢。

2.選擇原型低卡食物

身高164CM的金世正，曾透露體重只維持約48公斤（約105磅）。日常她會食足三餐，而食物選擇上就以低卡路里的原型食物為主，如早餐會食蘋果搭配希臘乳酪，午餐和晚餐就會食三文魚或雞胸沙律。此外，她也會食吞拿魚飯糰及紫菜麵條等。

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3.熱愛跑步

自學生時期起，金世正就喜歡運動，尤其是跑步，有助燃脂，也可鍛鍊下肢穩定性。

4.勤於腹肌訓練

雖然外表纖瘦，但金世正其實擁有堅實的二頭肌及馬甲線。她曾表示自己並沒有特別鍛練手臂，但她本身勤於腹肌訓練，在家中會做仰臥起坐及空中腳踏車，而即使工作期間，只要有空檔也會在休息室鍛鍊。

5.維持簡單保養

金世正會日日進行簡單保養，注重肌膚保濕，一星期會敷4天面膜，視乎皮膚狀態選擇不同功能的面膜。

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責任編輯：羅嘉欣