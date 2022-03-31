【海外法官】外交部批英方打著維護香港法治旗號　以政治手法破壞司法

▲ 外交部發言人汪文斌。（資料圖片）

兩名英藉法官辭任香港終審法院非常任法官。外交部發言人汪文斌表示，中方表示強烈不滿和堅決反對，英方施壓香港終審法院英籍非常任法官辭任，並借機詆毀《港區國安法》，干涉中國內政。

汪文斌批評，英方的攻擊指責完全是指鹿為馬，顛倒黑白。英方打著維護香港法治的旗號，悍然以政治手法干預和破壞香港司法，這一行徑與法治精神背道而馳，是對法律制度的褻瀆，充分暴露出英方的偽善面目和雙重標準，遭到香港社會各界包括司法法律界的普遍反對和譴責。

他強調，香港是中國的香港，香港的法治將在「一國兩制」和《基本法》的軌道上繼續得到鞏固和完善。個別外籍法官的離任，個別國家的抹黑，對此不會有絲毫影響。

汪文斌表示，英方無論是打英國國民海外護照牌，還是打英籍法官牌，都阻擋不了香港由亂及治，由治及興的大勢，也動搖不了中方堅定不移貫徹「一國兩制」，捍衛國家安全，維護香港法治的決心。中方奉勸英方立即停止拙劣的政治表演，立即停止干預香港事務、干涉中國內政，重申任何擾亂香港法治秩序，破壞香港繁榮穩定的圖謀，都將註定以失敗告終。

中國駐英國大使館凌晨發稿，指責英國撤回香港終審法院在職英籍法官是搞政治操弄，對《港區國安法》指手畫腳，干涉香港事務和中國內政。發言人又指，香港早已回歸中國香港事務純屬中國內政，中國政府治理香港的依據是中國憲法和香港基本法，絕不是《中英聯合聲明》，強烈敦促英方尊重中國主權，停止以任何方式禍亂香港，干涉中國內政。

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責任編輯：陳葆琳