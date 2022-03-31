  • 27°C
香港時間 : 2022331日 (週四) 17:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海外法官】外交部批英方打著維護香港法治旗號　以政治手法破壞司法

政治 16:41 2022/03/31

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

外交部發言人汪文斌。（資料圖片）

兩名英藉法官辭任香港終審法院非常任法官。外交部發言人汪文斌表示，中方表示強烈不滿和堅決反對，英方施壓香港終審法院英籍非常任法官辭任，並借機詆毀《港區國安法》，干涉中國內政。

汪文斌批評，英方的攻擊指責完全是指鹿為馬，顛倒黑白。英方打著維護香港法治的旗號，悍然以政治手法干預和破壞香港司法，這一行徑與法治精神背道而馳，是對法律制度的褻瀆，充分暴露出英方的偽善面目和雙重標準，遭到香港社會各界包括司法法律界的普遍反對和譴責。

他強調，香港是中國的香港，香港的法治將在「一國兩制」和《基本法》的軌道上繼續得到鞏固和完善。個別外籍法官的離任，個別國家的抹黑，對此不會有絲毫影響。

汪文斌表示，英方無論是打英國國民海外護照牌，還是打英籍法官牌，都阻擋不了香港由亂及治，由治及興的大勢，也動搖不了中方堅定不移貫徹「一國兩制」，捍衛國家安全，維護香港法治的決心。中方奉勸英方立即停止拙劣的政治表演，立即停止干預香港事務、干涉中國內政，重申任何擾亂香港法治秩序，破壞香港繁榮穩定的圖謀，都將註定以失敗告終。

中國駐英國大使館凌晨發稿，指責英國撤回香港終審法院在職英籍法官是搞政治操弄，對《港區國安法》指手畫腳，干涉香港事務和中國內政。發言人又指，香港早已回歸中國香港事務純屬中國內政，中國政府治理香港的依據是中國憲法和香港基本法，絕不是《中英聯合聲明》，強烈敦促英方尊重中國主權，停止以任何方式禍亂香港，干涉中國內政。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳葆琳

相關文章

【海外法官】英法官辭任終審法院非常任法官　劉兆佳：不排除其他普通法國家仿效
17:51 2022/03/30
【海外法官】英法官辭任終審法院非常任法官　劉兆佳：不排除其他普通法國家仿效
【司法制度】李家超：港區國安法生效至今　無海外法官拒任非常任法官
15:54 2021/07/07
【司法制度】李家超：港區國安法生效至今　無海外法官拒任非常任法官
【海外法官】湯家驊：英法官辭任是政治影響法治的實證　終審法院判決獨立性有目共賭
20:25 2022/03/30
【海外法官】湯家驊：英法官辭任是政治影響法治的實證　終審法院判決獨立性有目共賭
【海外法官】英國最高法院正副院長辭任終院　張舉能：表示遺憾
20:43 2022/03/30
【海外法官】英國最高法院正副院長辭任終院　張舉能：表示遺憾
【海外法官】議員認為本港司法無受影響　梁美芬：法官應無國家要職避免「政治尷尬」
20:53 2022/03/30
【海外法官】議員認為本港司法無受影響　梁美芬：法官應無國家要職避免「政治尷尬」
【海外法官】英法官辭任終院　林鄭月娥表示遺憾和失望
22:47 2022/03/30
【海外法官】英法官辭任終院　林鄭月娥表示遺憾和失望
【海外法官】外交部駐港公署批英方假借「召回」法官抹黑國安法　促停止政治表演
23:33 2022/03/30
【海外法官】外交部駐港公署批英方假借「召回」法官抹黑國安法　促停止政治表演
【海外法官】大律師公會稱兩周前已收到法官辭任消息　曾致函英政府游說
今日 16:00
【海外法官】大律師公會稱兩周前已收到法官辭任消息　曾致函英政府游說
【海外法官】林鄭月娥質疑兩名英國法官辭任涉政治考慮　強烈反對與國安法人權自由扯上關係
今日 15:43
【海外法官】林鄭月娥質疑兩名英國法官辭任涉政治考慮　強烈反對與國安法人權自由扯上關係

你可能感興趣

【海外法官】英法官辭任終審法院非常任法官　劉兆佳：不排除其他普通法國家仿效
17:51 2022/03/30
【海外法官】英法官辭任終審法院非常任法官　劉兆佳：不排除其他普通法國家仿效
【司法制度】李家超：港區國安法生效至今　無海外法官拒任非常任法官
15:54 2021/07/07
【司法制度】李家超：港區國安法生效至今　無海外法官拒任非常任法官
【海外法官】湯家驊：英法官辭任是政治影響法治的實證　終審法院判決獨立性有目共賭
20:25 2022/03/30
【海外法官】湯家驊：英法官辭任是政治影響法治的實證　終審法院判決獨立性有目共賭
政治 港區國安法 法官 譴責 香港 英國 基本法

最高瀏覽

【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
11:39 2022/03/30
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
【人夫放假約出去滾】洪永城談舊愛唐詩詠　阿Bob追問曾否對黃翠如心動
13:29 2022/03/30
【人夫放假約出去滾】洪永城談舊愛唐詩詠　阿Bob追問曾否對黃翠如心動
【逐流時代】麥明詩水著+低胸裙連環色誘麥子樂　十優港姐獲讚靚過選美時代：內外兼備
12:39 2022/03/30
【逐流時代】麥明詩水著+低胸裙連環色誘麥子樂　十優港姐獲讚靚過選美時代：內外兼備